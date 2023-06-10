Diablo 4'ün Yeni Güncellemesi Yayınlandı: Önemli Sorunlar Çözüldü!

Blizzard, Necromancer karakter seçim ekranındaki can sıkıcı bir sorunu çözmeye odaklanan yeni Diablo 4 PC güncellemesi olan 1.0.2i sürümünü dağıtmaya başladı.

Oyun geçtiğimiz hafta erken erişime açıldığından beri, birçok güncelleme aldı. Bugünkü güncelleme ise Necromancer karakterleri için oyuncuların karakter seçim ekranında takılıp kalmasına neden olan bir sorunu gidermeyi amaçlıyor.

Buna ek olarak PC'ye özel bu yepyeni güncelleme, bir oyuncu ışınlanırken veya bir zindana girip çıkarken kontrol girişlerinin hata vermesine neden olan bir sorunu da gideriyor.

Yeni Güncelleme ile Bir Dizi Sorun Çözülüyor

Ayrıca 1.0.2i güncellemesi, bir oyuncu belirli şehirlere ışınlandıktan sonra siyah yanıp sönen dokularla ilgili yaşanan bir grafik sorununu da düzeltiyor. Güncelleme notlarında hangi şehirlerde yaşandığı bahsedilmiyor ancak bu güncellemeyi yükledikten sonra bu sorun tekrar yaşanmayacak.

Blizzard'ın daha önce tüm platformlarda çeşitli kararlılık ve hata düzeltmeleri içeren bir güncelleme yayınladığını da belirtmekte fayda var.

Diablo 4 şu anda PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One için global olarak mevcut. Birkaç gün önce bildirildiği üzere oyun, 93 milyon saatten fazla oynayan oyuncularla Blizzard'ın bugüne kadar en hızlı satan oyunu hâline geldi.