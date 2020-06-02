Diablo 4Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Diablo 4 yeni oynanış videosu yayınlandı. Sabırsızlıkla beklenen devam oyununun güncel hali görülebiliyor.

Diablo serisinin yeni oyunu Diablo 4, geçtiğimiz Kasım ayının başlarındaki BlizzCon 2019 sırasında duyurulmuştu. Diablo 3 oyununun yıllar sonrasında, High Heavens ve Burning Hells eylemlerinin milyonları katletmesinin ardındaki bir zamanda geçecek olan oyunda, gücün boşluğunda efsanevi isim yeniden ortaya çıkacak.

Diablo 4 Yeni Oynanış Videosunda Neler Var?

GAMEPLAY PS kanalından yayınlanmış ve haberimizin sonundan göz atabileceğiniz yirmi dakika civarındaki oynanış videosu, esasen Kasım ayı içerisinde Game Informer tarafından paylaşılan ile aynı diyebiliriz. Ancak üzerinden yedi ay gibi oldukça uzun bir zaman geçti. Haliyle bu süreçte kaydedilen aşama ile Diablo 4 oyununun güncel halini görebilmek mümkün oluyor.

Barbar sınıfının seçilmiş olduğu ve A Light in the Dark isimli görevin yer aldığı videoda, hem görsel hem de oynanış sistemi açısından epey bir aşamanın kaydedildiği bariz bir şekilde ortada. Üçüncü oyuna göre daha karanlık bir atmosfer bizleri bekleyecek ve doğal olarak da buna uyumlu bir renk paleti tercih edilmiş. Haliyle son derece iç boğucu mekanlar ve şehirler bizleri bekliyor.

Oynanış videosunun sonlarına doğru da kısa bir süreliğine yetenek ağacı ekrana geliyor. Her ne kadar tatmin edecek genişlikte olmasa da, oyunun halen geliştirilme aşamasına olduğunu ve ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan yeni oynanış videolarında çeşitlilikte artışın yaşandığına tanık olabiliriz.

Yeni Diablo 4 oynanış videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler!