Diablo Immortal ile Mobil Oyuncular Aksiyonun Tadına Varacak

Blizzard uzun süredir beklenen yeni Diablo oyununu en sonunda duyurdu… Diablo oyuncularının dört gözle beklediği yeni oyun için yıllardır büyük beklenti yaratan Blizzard, Blizzcon sırasında yaptığı duyuruyla Diablo Immortal adını verdiği oyunu gösterdi. Mobil platformlar için hazırlanan yapım, Diablo hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamayla Diablo Immortal adı verilen oyunun Android ve iOS platformlarına çıkacağı dile getirilirken, oyunun Diablo II ve Diablo III arasında bir yerde geçeceği belirtildi. Oyunun tanıtımı ise aşağıdaki gibi yapıldı.

“Diablo Immortal, Android ve iOS platformlarına tamamen yeni bir çok oyunculu devasa online aksiyon-rol yapma deneyimi getirecek. Diablo II: Lord of Destruction ve Diablo 3’ün başlangıcı arasında geçecek olan oyun, oyunculara yine Diablo hikayesinin altı ikonik sınıfından –Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromance ve Wizard- birinin hikayesini oynama şansı sunarak, Skarn, Herald of Terror’ün şeytani güçleriyle karşı karşıya getirecek.”

Diablo Immortal çıkış tarihi

Blizzard, konferans sırasında Diablo Immortal çıkış tarihi hakkında kesin konuşmazken, oyunun Google Play sayfası üzerinden ön kayıt formlarını aktif hale getirdiklerini belirtti.

Ön kayıtların hemen açılmasının, oyunun yakın zaman sonra çıkacağının göstergesi olduğunun altını çizen uzmanlar, Diablo sevenlerin yakın zaman sonra Android üzerinde oyunu deneyebileceklerini belirttiler. Yeni Diablo için ön kayıt yaptırmak istiyorsanız, hemen aşağıda yer alan indir tuşuna basmanız yeterli!