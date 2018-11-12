Diablo Immortal'ın Videosu 600 Binden Fazla Dislike Aldı

Telefonunuzda Diablo oynamak her ne kadar mükemmel bir fikirmiş gibi görünse de geçtiğimiz hafta yapılan Diablo Immortal duyurusu, serinin hayranları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Herkes Diablo 4 beklerken bir anda ortaya çıkan Diablo Immortal’ın tanıtım videosu, YouTube’un en beğenilmeyenleri arasına girdi.

Tanıtım sırasında dahi tepki gören Diablo Immortal, YouTube üzerindeyse hiç beklenmedik bir tepki almıştı. Oyundan ve duyuru tarzından hiç memnun olmayna Diablo hayranları, Immortal’ın tanıtım videosunu dislike yağmuruna tuttular. 4 milyondan fazla izlenen videoda 23 bin beğeniye karşı 612 bin beğenmeme yer aldı. Böylece Diablo Immortal’ın tanıtım videosu 2018’in en beğenilmeyen videosu olurken, YouTube tarihinin de en beğenilmeyen videolarından bir tanesi oldu.

Daha önce benzer bir durum Call of Duty: Infinite Warfare’in başına gelmişti. Uzay temalı Call of Duty oyunlarından bıkan oyuncuları, yine uzay temasıyla duyurulan Infinite Warfare’in YouTube videosunda soluğu almışlardı. 2016’da yayınlanan video bugüne kadar 41 milyondan fazla izlenirken, 3,7 milyon dislike alarak rekor kırmış ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.