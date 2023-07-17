Diablo Immortal'ın Yeni Sınıfı 'Kan Şövalyesi' Artık Oynanabilir!

Oyuncular artık Diablo Immortal'da yeni çıkan Kan Şövalyesi sınıfıyla oynamanın heyecanını yaşayabilir. Oyuna yapılan bu özel ekleme, Sanctuary'yi gizlenen canavarlardan korumaya adanmış yedinci özel sınıfın gelişini işaret ediyor.

Gea Kul'un kadim mızrak dövüşü stilinde eğitilen Kan Şövalyeleri, metanetli bir tavır sergilemeli ve güçlerini kullanmak için özel bir ritüel aracılığıyla içlerindeki karanlıkla mücadele etmelidir. Bunu yaparak, Sığınak'ı tehdit eden tehditkâr güçlere karşı etkili bir şekilde savaşabilirler.

Baş Yapımcı Peiwen Yao, dinamik ve çok yönlü yakın dövüşleriyle bilinen vampir temalı bir sınıf olan Kan Şövalyesi'nin oyuna dâhil edilmesinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Oyuncular agresif fiziksel saldırılar, kan büyüsü kullanımı veya her ikisinin bir kombinasyonu arasında seçim yapabilirler. Bu sınıfın eklenmesi, oyuncuların yeteneklerini keşfetmeleri ve sergilemeleri için yeni olanaklar sunuyor.

Diablo Immortal Kan Şövalyesi Sınıfı Detayları

Kan Şövalyesi Nasıl Oynanır: Kan Şövalyesi sınıfı, bugünden itibaren ücretsiz olarak tüm oyuncular tarafından oynanabilir!

Kan Şövalyesi sınıfı, bugünden itibaren ücretsiz olarak tüm oyuncular tarafından oynanabilir! Huzursuzluk Serüveni: Yeni hikâye bazlı seçkin görev ile Kan Şövalyelerinin ortaya çıkış öyküsünü öğren ve içlerindeki laneti kullanmak ve akılsız kölelere dönüşmemek için yaşadıkları acıları deneyimle.

Yeni hikâye bazlı seçkin görev ile Kan Şövalyelerinin ortaya çıkış öyküsünü öğren ve içlerindeki laneti kullanmak ve akılsız kölelere dönüşmemek için yaşadıkları acıları deneyimle. Kendilerine Özgü Yetenekleri: Kan Şövalyesi; düşmanlarının canını emen, onları çağırdığı gölgelerle tuzağa düşüren ve şövalyelere layık gönderli silahıyla karşısına çıkan her şeyi biçen hibrit bir yakın dövüş sınıfıdır.

Gölgenin Avantajı: Silahla savurma yapan veya hançer fırlatan bir birincil saldırı. Yarasa Sürüsü: Hasar veren ve emirle hareket eden bir yarasa bulutu çağırır. Kan Çek: Etrafındaki tüm düşmanlardan can çalar. Garabet: Düşmanları öldürüp kanlarını soğurarak güçlenir, Kan Hücumu ve Parçalanan Yumruklar yeteneklerini ekler. Şiş: Bir düşmanı deler ve yakındaki düşmanları sersemletir. Pis Kokulu Bulut: Gölge bulutları düşmanlarının görüşlerini bulanıklaştırır.

Yeni Çarpışma Mekanikleri: Her silah seti bir duruş sağlar ve oyuncular çarpışma esnasında silah değiştirerek farklı duruş etkileri elde edebilirler. Duruş etkileri, oyuncular duruş değiştirdiğinde geçici bir güçlendirme sağlayan ve 15-20 saniyelik bir bekleme süresine sahip nitelik bonuslarıdır. Duruşlar her sınıf için mevcuttur.

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