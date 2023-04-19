Diablo IV'ten Beklenen Haber Geldi: Altın Statüsüne Ulaştı!

Bir aydan fazla bir süre kala, merakla beklenen Diablo IV oyunu, altın statüsüne ulaşarak 6 Haziran 2023'teki piyasaya sürümüne hazır hâle geldi. Serinin dördüncü oyunu olan Diablo IV, Sanctuary'nin karanlık dünyasını oyuncularla bir kez daha buluşturuyor.

Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson, "Altın statüsüne geçmek, ekip için önemli bir dönüm noktasıdır. Oyuncuların oyunun tamamını deneyimlemesi için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Diablo IV'ün Çıkışı İçin Geri Sayım Başladı

Diablo IV, oyuncuların Kutsal Anne Lilith'ten kurtarmak için savaştığı Sanctuary'nin karanlık ve gotik dünyasında geçmekte. Oyuncular, canavarların üzerindeki şeytani ordularla savaşarak oyunun sonunu ve Sanctuary'nin karanlık dünyasının neler sunabileceğini keşfedebilecekler.

"Going Gold", video oyunu endüstrisinde bir terim olup lansman sürümünün geliştirilmesinin tamamlandığını duyurmak için kullanılır. Bu da canlı hizmet oyununun dünya çapındaki oyunculara gönderilmesinde önemli bir adım olduğunu gösterir. Diablo IV'ün "Going Gold" yani Gold sürüme ulaşmasıyla birlikte artık 6 Haziran'da yayınlanması için önünde hiçbir engel kalmamış durumda.