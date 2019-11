Diablo IV Sonunda Duyuruldu! İşte İlk Detaylar

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilmekte olan kült Diablo serisinin yeni oyunu bir süredir söylenti halinde ortalıkta dolaşıyordu. Yakın bir zaman önce GameStar dergisinin yirmi yedinci sayısında yer verdiği The Art of Diablo tanıtımının içeriğinde yer alan ve ilk üç Diablo oyunu ve Diablo IV oyununa dair beş yüzden fazla çizim yer aldığından bahsedilmesi ile serinin yeni oyunu ilk kez sızdırılmış oldu. Dün gerçekleşen BlizzCon 2019 etkinliğinin açılış seremonisinde Diablo IV resmi olarak duyuruldu.

Serinin yeni oyunu kronolojide Diablo III oyununun yıllar sonrasında, High Heavens ve Burning Hells eylemlerinin milyonları katletmesinin ardındaki bir zamanda geçecek ve gücün boşluğunda ünlü isim yeniden ortaya çıkacak.

Daha önceden yapılan verilen bilgi doğrultusunda ikinci oyuna benzerlik göstereceği söylenmiş olan Diablo IV, serinin özüne bağlı kalınarak geliştiriliyor. Çetrefilli savaşların, çeşitli ve korkunç canavarların, Sanctuary'nin muazzam ve yoğun dünyasında özgürce araştırma yapacağınız ve Legendary ganimet için ava çıkacağınız oyun sınırsız oynanabilirlik ve aşama kaydetme sunacak. Bunların yanı sıra, oyuncular olarak fark ekolojilerin ve tehlikeli yeni düşmanların yaşadığı kara parçasında maceraya çıkacak ve çeşitli tehlikeler ve hazineler ile dolu zindanları araştıracağız.

Diablo IV oyununu tercihen tek başınıza veya kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz gibi, paylaşımlı dünyada oyuncu grupları için birbirleriyle karşılaşma imkanı da sunacak. Ayrıca PvP modu da bulunacak.

Blizzard Entertainment, Diablo IV ile ilgili bilgiler sunarken The Barbarian, The Sorceress ve The Druid olmak üzere üç farklı sınıfın olacağını duyurdu. The Barbarian sınıfı dayanıklılığı, yakın dövüşteki vahşiliği ve yeni ve daha güçlü bir sistem uygulaması ile savaş sırasında rakiplerine zorlu anlar yaşatacak. Toplamda dört farklı silah taşıyabiliyor ve gerektiğinde bu silahlar arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor. The Sorceress sınıfı Diablo II oyunundaki köklerine dönecek. Buz mızrakları, yıldırımlar ve gökten yağdırdığı meteorlar ile düşmanlarını kolaylıkla bertaraf edebiliyor. The Druid sınıfı ise geliştirilmiş oynanış stili ile kurt adam, insan ile ayı arasında şekil değiştiren varlık ve insan biçimi arasında geçiş yaparak Burning Hells güçlerine karşı doğanın öfkesini kullanabiliyor.

Oyunun içeriğinde özelleştirilebilir yetenek ağaçları ve beceriler, toplanabilir Legendary ve set eşyaları ile dolu detaylı yağmalama sistemi, rün ve rün kombinasyonları ve açık dünyayı gezmek için kişiselleştirilmiş binek hayvanları sayesinde karakterler oluşturabilecek ve bu karakterleri deneme şansı bulacağız.

Son olarak, Burning Hells ile girişeceğiniz amansız mücadelede bizleri uçsuz bucaksız bir Sanctuary dünyası bekleyecek. Bu dünyada da Scosglen, Fractured Peaks, Dry Steppes, Hawezar ve Kehjistan olmak üzere beş farklı bölge bulunacak.

Diablo IV PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Şu an için herhangi bir çıkış tarihi duyurulmuş değil. Sinematik fragman ve oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!