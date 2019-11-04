Diablo IV'ten İlk Ekran Görüntüleri ve Oynanış Videosu Yayınlandı

Diablo IV, geride bıraktığımız BlizzCon 2019 etkinliğinin parlak yıldızlarından bir tanesi oldu. Duyurusu ile bizleri sevince boğan devam oyunu PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Şimdilik herhangi bir çıkış aralığı dahi yok ama duyurulmuş olması önemliydi. Geriye sadece beklemek kalıyor. Duyurunun ardından da Diablo IV ile ilgili yeni ekran görüntüleri ve oynanış videoları gelmeye başladı.

BlizzCon 2019 etkinliğindeki duyuru sonrasında Activision ve Blizzard tarafından yayınlanan ilk ekran görüntüleri, oyunun görselliği, Diablo II oyunundakine yakın olan sanat tasarımı ve görsel tarzı hakkında daha iyi fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanları ve savaşacağımız düşmanları da görme fırsatımız oluyor.

Ekran görüntülerin bazıları 21:9 ebatlarında ve buna bakarak oyunun bu ebatlardaki monitörleri de destekleyeceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki yine Blizzard Entertainment ve Activision tarafından yapılan açıklamayı beklemek yerinde olacaktır.

Diablo IV Ekran Görüntüleri

BlizzCon 2019 etkinliğine katılan ve Diablo IV oyununu deneme şansı bulanlardan bir tanesi olan Rhykker, Youtube kanalı üzerinden iki saate yakın bir oynanış videosu yayınladı. Aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!