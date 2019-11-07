Diablo IV'ün Barbarian Sınıfıyla İlgili 24 Dakikalık Oynanış Videosu

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz seneyi bu senenin BlizzCon 2019 etkinliğiyle büyük ölçüde unutturmuş gibi görünüyor. Oyuncuları sevince boğan birçok duyuru ile karşılaşmıştık. Mesela bunlardan bir tanesi Diablo IV olmuştu. Etkileyici bir sunum ile hakkında birçok bilgi öğrenmiştik. Bu bilgilerin ardından oynanış videoları da gelmeye başlamıştı. Diablo IV için paylaşılan yeni oynanış videosunda Barbarian sınıfını görüyoruz.

Oyun dünyasının ünlü mecralarından olan Game Informer tarafından paylaşılan oynanış videosu yirmi dört dakika uzunluğunda ve serinin köklü sınıfının Diablo IV oyunundaki halini görme fırsatımız oluyor. Sınıfın yeni oyundaki halinden bahsetmemiz gerekirse, Barbarian sınıfı adına uygun olarak dayanıklılığı, yakın dövüşteki vahşiliği, yeni ve daha güçlü bir sistem uygulaması ile savaş sırasında rakiplerine zorlu anlar yaşatacak. Toplamda dört farklı silah taşıyabiliyor ve gerektiğinde bu silahlar arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor.

Game Informer tarafından yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Diablo III oyununun yıllar sonrasında, High Heavens ve Burning Hells eylemlerinin milyonları katletmesinin ardındaki bir zamanda geçecek ve gücün boşluğunda ünlü isim yeniden ortaya çıkacak.

Tercihen tek başınıza veya kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyun, paylaşımlı dünya sunacak. Bu sayede oyuncular harita üzerinde birbirleriyle karşılaşabilecek ve PvP modu sayesinde birbirlerine karşı mücadele verebilecekler. Bunun yanı sıra dilediklerinde birlikte büyük bir düşmanı yere sermek için birlik de oluşturabilecekler. Ayrıca oyunun çıkışı sonrasında gerçekleştirilecek olan özel etkinlikler de söz konusu olacak.