Diablo IV'ün Elective Moduyla Geleceği Onaylandı

Serinin yeni oyunu Diablo IV hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Baş Sistemler Tasarımcısı David Kim, Elective Mode sistemini müjdelerken listelemeye (Itemization), Endgame sistemine, güç kaynaklarına ve Keyed Dungeon'lara da değindi.

Diablo IV, BlizzCon 2019 etkinliği sırasında duyurulmuştu. İlk detayların paylaşıldığı etkinlikte, uzun bir de oynanış gösterimi gerçekleştirilmişti. Bu oynanış gösteriminde dikkat çeken detaylardan bir tanesi de kullanıcı arayüzündeki kilitli yetenek haneleriydi. Neyse ki bu, kullanıcı arayüzünün nihai hali değilmiş. Diablo III oyununda sunucular ile ilgili olarak yaşanan kriz sonrasında hayata geçirilen Elective Mode sayesinde yeteneklerinizi belirli tuşlara atayarak kolay erişim sağlayabiliyorsunuz. Bahsi geçen krizin bir benzerinin yeni oyunda da yaşanmaması için, Elective Mode sisteminin geliştirilme aşamasında Diablo IV oyununa ekleneceği müjdelendi. Yetenek seçimi ve tuşa atanması her daim tüm oyunculara açık olacakmış.

Endgame kısmında ise henüz karakter seviye atlama ve deneyim sisteminin sınırlı mı yoksa sınırsız mı olacağına karar verilmiş değil. Sınırsız olması durumunda diğer kaynaklardan elde edilen tüm gücü üstünlüğüyle gölgeleyebileceğinden endişe ediliyor olsa da her sistemin ne kadar güç sağlayacağının kontrol altında tutulması mümkün olabilecekmiş. Sınırlı sistemde sınırsız sisteme göre bir milyon daha fazla güç sağlaması durumu örnek olarak gösterilmiş. Farklı yaklaşımlar üzerinde yapılacak testler sonucunda orta yolun bulunacağı söyleniyor.

Farklı bir deneyim sistemi daha çok oyunun derinliklerine dalmak isteyen kullanıcılar için planlanıyormuş. Bu sayede, oyuncular zorlu Endgame hedeflerine ve derecelerine ulaşmaya çalışırken aynı zamanda eğlence de korunacakmış. Ayrıca bu noktada oyuncuların daha deneyimli hale gelecek olmalarından dolayı fazladan derinlik de katılabileceği vurgulanmış.

Baş Sistemler Tasarımcısı David Kim, Diablo IV oyunundaki güçlerin bütünüyle eşyalardan gelmeyeceğini belirtiyor. Bunun yerine ortaya karışık bir durum söz konusu olacakmış. Karakteriniz seviyede atladıkça güçlenecekmiş, yeteneklerin gücü artıran dereceleri olacakmış, beceriler belirli oynanış tarzı seçimleri sunacakmış ve ek karakter gücü ve eşyalar güç sağlayan eşyalar olacakmış.

Keyed Dungeon'ların Rift'lerden nasıl ayrılacağı sorusu da paylaşımda cevabını buluyor. Keyed Dungeon'lar Dungeon Affixes ile kademenin artmasına bağlı olarak karşımıza daha zorlu meydan okumalar ile çıkacakmış. Zindanların büyük bir bölümü gerçek dünyadaki mekanlar olacakmış ve oyuncular bu zindanlarda ne tür etkinliklerin ve ne tür yaratıkların bulunduğunu önceden görebileceklermiş. Haliyle uygulayabileceğiniz stratejiyi de önceden belirlemeniz mümkün olacak.

Son olarak, Diablo IV oyununda eşya özelleştirmesi konusunda oyunculara daha fazla özgürlük sunulacakmış. Yani tek bir stil üzerine yoğunlaşmak yerine farklı farklı stilleri deneyerek kendiniz için etkili oynanış stilini bulabilmeniz mümkün olacak.