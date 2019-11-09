Diablo IV'ün Yeni Oynanış Videosunda Druid Sınıfını Görüyoruz

Diablo IV toplamda beş karakter sınıfıyla çıkışını gerçekleştirecek ama şimdilik bunlardan üç tanesi açıklandı. BlizzCon 2019 etkinliğindeki duyuru sırasında da bu üç karakter sınıfının Barbarian, Druid ve Sorceress olduğunu öğrenmiştik. Her birinin kendisine has yetenekleri ve avantajları olan bu sınıflardan şimdiye kadar Barbarian ve Sorceress için Game Informer tarafından oynanış videoları yayınlanmıştı. Ünlü oyun mecrası son olarak Diablo IV oyunundaki Druid sınıfı için yirmi dakikalık oynanış videosu yayınladı.

Bu sınıf ilk olarak Diablo II oyununda karşımıza çıkmıştı. Görünüm değiştirme konusunda oldukça iyi olan Druid, insandan insan ile ayı arası bir varlığa ve kurt adam görünümleri arasında son derece düzgün bir geçiş yapabilmesiyle dünya üzerindeki kontrolü diğer iki sınıfa göre çok daha iyi olacak.

Druid sınıfının Diablo IV oyununda tamamıyla farklı yetenekleri de olacak. Mesela Cataclysm ile doğanın öfkesini kullanarak düşman sürülerini kısa sürede bertaraf edebileceksiniz. Storm büyüsü ise yıldırımlar veya yağmur yağdırmanıza ve sert rüzgarlar estirmenize olanak tanıyacak.

Game Informer tarafından yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!