Diablo IV'ün Yeni Videosunda, Oyuncular Dev Düşmanı Yere Seriyorlar

Game Informer Diablo IV ile ilgili yeni videolar yayınlamaya devam ediyor. Ünlü oyun mecrası, bu defa oyuncuların toplu olarak devasa bir düşmana karşı verdikleri mücadeleyi gösteriyor.

Diablo IV oyuncuları bir arada tutan bir oynanış sistemi üzerine kurulu olacak. Elbette tek başınıza takılmanız mümkün olacak ama devasa ve bağlantılı açık dünya haritası üzerinde diğer oyuncularla da karşılaşabileceksiniz. Bu sayede oyuncular, PvP modlarında birbirlerine karşı mücadele etmenin yanı sıra Blizzard Entertainment'ın düzenleyeceği topluluk etkinliklerinde ortak bir büyük düşmanı yere sermek için bir araya gelebilecekler.

Daha önceden Barbarian, Druid ve Sorceress sınıflarına ait oynanış videoları paylaşımlarında bulunan Game Informer tarafından yayınlanan yeni video ise buna güzel bir örnek oldu. Dört buçuk dakika uzunluğundaki videoda, oyuncuların kooperatif bir çalışmayla Ashava the Pestilent isimli devasa bir yaratığa karşı verdikleri mücadeleyi görebiliyoruz. Bu yaratık Diablo IV oyununun BlizzCon 2019 etkinliğinde gösterilen versiyonunda da yer almıştı.

Keyifli seyirler dileriz!

Diablo IV konusu

Diablo III oyununun yıllar sonrasında, High Heavens ve Burning Hells eylemlerinin milyonları katletmesinin ardındaki bir zamanda geçecek ve gücün boşluğunda ünlü isim yeniden ortaya çıkacak.