Diablo Oyunu Tartışması Cinayet ile Sonuçlandı

Diablo oyunu ile ilgili çıkan bir tartışma ölüm ile sona erdi. Bir kişi, 26 yıllık arkadaşını tabanca ile vurarak öldürdü. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç olay ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Bir Kişi, Diablo Oyunu Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Amboy'da 17 Aralık tarihinde korkunç bir olay medana geldi. Cinayetle suçlanan Joshua G. Spellman, Clark County Yüksek Mahkemesine çıktı.

36 yaşındaki Spellman'ın, Diablo II oynarken çıkan bir tarışma sonucunda 26 yıllık arkadaşı 34 yaşındaki Andrew Dickson'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Spellman, dedektiflere olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Paylaşılan bilgilere göre Spellman ile Dickson, aynı arazi üzerindeki iki farklı evde Diablo 2 isimli oyunu oynamaya başladı. İki arkadaş, kulak aracılığıyla iletişim kuruyordu.

İki arkadaş oyun oynarken sunucuya üçüncü bir kişi girdi ve yere düşen oldukça değerli bir eşyayı aldı. Bu durum, Dickson'ı oldukça sinirlendirdi çünkü Spellman'in sunucuya şifre koyması gerekiyordu. 34 yaşındaki Dickson, bunun üzerine arkadaşına yüksek ses ile küfür etmeye ve hakaret içerikli lakaplar takmaya başladı.

Hakaretlerin üç ila beş dakika boyunca devam ettiğini belirten Joshua G. Spellman, Dickson'a sakinleşmesi gerektiğini, aksi takdirde vurulacağını söyledi. Spellman, arkadaşının susmaması durumunda bilgisayarının yanında bulunan silahını aldı ve dışarı çıktı.

Dickson, daha önce neden bilgisayarının yanında bir tabancanın olduğunu sormuş. Spellman ise bu soruya "Neden olmasın? Burası Amerika" yanıtını vermiş.

Spellman, Dickson'ın evine girmeden önce tabanca ile havaya ateş etti. O esnada Dickson dışarı çıktı ve Spellman'a doğru yürümeye başladı. İki arkadaş arasındaki az bir mesafe kala ateş edildi. Spellman, Dickson'ı gövde kısmından vurdu.

Ağır yaralanan Dickson hastaneye götürüldü. Hastanede ameliyat edilen Dickson, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kıdemli Savcı Yardımcısı Luka Vitasoviç, olayın bir kişinin vurularak öldürülmesi ile sonuçlandığını savunarak Spellman'in 2 milyon dolarlık kefaletle tutuklanmasını istedi. Yargıç Snider ise Spellman'in kefaletini 750 bin dolar olarak belirledi. 29 aralık tarihinde Spellman'in mahkemeye çıkarılması planlanıyor.