D.I.C.E. Awards 2020'de Untitled Goose Game, Yılın Oyunu Seçildi

İlk kez 1998 yılında düzenlenmiş olan D.I.C.E. Awards, bu sene yirmi üçüncüsüyle geri döndü. Dün gece D.I.C.E. Summit sırasında açıklanan kazananlara ödülleri, organizasyonu düzenleyen AIAS (İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi) tarafından verildi. Yılın Oyunu ödülüne ise Control, Death Stranding, Disco Elysium ve Outer Wilds oyunları karşısında Untitled Goose Game layık görüldü.

Ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse, bu ödüller eleştirmenlerin veya oyuncuların değil de genel olarak oyun sektörünün bakış açısını temsil ediyor. Yani ortada epey enteresan bir durum var. Untitled Goose Game oyunu, Yılın Oyunu ödülüne ek olarak Bağımsız Bir Oyun İçin Üstün Başarı ve Karakterde Üstün Başarı kategorilerinde de ödüller aldı.

D.I.C.E. Awards 2020 kazananlarının tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.

Animasyonda Üstün Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Days Gone

Death Stranding

Devil May Cry 5

Luigi's Mansion 3 (Kazanan)

Sanat Yönetiminde Üstün Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control (Kazanan)

Death Stranding

Resident Evil 2

Karakterde Üstün Başarı

Control (Jesse Faden)

Death Stranding (Cliff Unger)

Death Stranding (Sam Porter Bridges)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)

Untitled Goose Game (The Goose) (Kazanan)

Orijinal Müzik Kompozisyonunda Üstün Başarı

Arise: A Simple Story

Control (Kazanan)

Erica

Golem

Mortal Kombat 11

Ses Tasarımında Üstün Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Death Stranding (Kazanan)

Mortal Kombat 11

Resident Evil 2

Sayonara Wild Hearts

Hikayede Üstün Başarı

Control

Disco Elysium (Kazanan)

Outer Wilds

Telling Lies

The Outer Worlds

Üstün Teknik Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding (Kazanan)

Metro Exodus

Yılın Aksiyon Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare

Control (Kazanan)

Devil May Cry 5

Gears 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Yılın Macera Oyunu

Death Stranding

Luigi's Mansion 3

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order (Kazanan)

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Yılın Aile Oyunu

A Short Hike

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2 (Kazanan)

Yoshi's Crafted World

Yılın Dövüş Oyunu

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11 (Kazanan)

Samurai Shodown

Yılın Yarış Oyunu

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

F1 2019

Mario Kart Tour (Kazanan)

Trials Rising

Yılın Rol Yapma Oyunu

Disco Elysium

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Kingdom Hearts III

Pokémon Sword and Pokémon Shield

The Outer Worlds (Kazanan)

Yılın Spor Oyunu

FIFA 20 (Kazanan)

Madden NFL 20

MLB The Show 19

NBA 2k20

NHL 20

Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses (Kazanan)

Oxygen Not Included

Slay The Spire

Total War: Three Kingdoms

Sanal Gerçeklikte Teknik Başarı

Asgard's Wrath

Blood & Truth (Kazanan)

Pistol Whip

Stormland

Westworld Awakening

Yılın Sanal Gerçeklik Oyunu

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip (Kazanan)

The Curious Tale of the Stolen Pets

Trover Saves the Universe

Bağımsız Bir Oyun İçin Üstün Başarı

A Short Hike

Disco Elysium

Sayonara Wild Hearts

Untitled Goose Game (Kazanan)

WHAT THE GOLF?

Yılın Taşınabilir Oyunu

Call of Duty: Mobile

GRINDSTONE

Sayonara Wild Hearts (Kazanan)

Sky: Children of the Light

WHAT THE GOLF?

Yılın Çevrimiçi Oyunu

Apex Legends (Kazanan)

Call of Duty: Modern Warfare

Destiny 2: Shadowkeep

Tetris 99

Wargroove

Oyun Tasarımında Üstün Başarı

Baba is You (Kazanan)

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Slay the Spire

Oyun Yönetiminde Üstün Başarı

A Short Hike

Control (Kazanan)

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Yılın Oyunu