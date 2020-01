DICE LA'in Başında Artık Vince Zampella Bulunacak

2020 yılına girişimiz sonrasında oyun dünyasındaki hareketlilik kaldığı yerden devam ediyor. En azından Electronic Arts çatısı altında. Respawn Entertainment Üst Yöneticisi Vince Zampella, DICE LA stüdyosunun başına getirildi.

Los Angeles Times tarafından yapılan röportaj sırasında açıklama yapan Zampella, "Muhtemelen marka değişikliği yapacağız." yorumunda bulundu ve devam etti. "Yeni bir imaj kazandırmak istiyoruz. İnsanların 'Gidip de yeni bir içerik oluşturabileceğiniz bir yer.' demesini istiyoruz. DICE Stockholm için destek stüdyo gibi markalaştıklarını düşünüyorum. Marka değişikliğinin insanlara 'Hey! Gelip burada çalışın. Bir takım hayranlık uyandırıcı şeyler yapacağız.' demek açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

Yaşanan bu değişim sonrasında, Zampella tarafından da bahsedildiği üzere DICE LA adı değiştirilecek. Respawn Entertainment ile de hiçbir bir bağlantısının olmayacağı stüdyo, kendi oyunlarını geliştiren bir stüdyo haline getirilecek. Bu stüdyo Battlefield serisi ve Star Wars: Battlefront II gibi oyunlar için yardımcı stüdyo konumundaydı. İlk oyun üzerindeki çalışmalara da yavaştan başlanacağını söylüyor Vince Zampella ama şu an için herhangi bir detay verilmiş değil.

Son olarak, Vince Zampella, DICE LA başına getirilmiş olmasına rağmen Respawn Entertainment stüdyosu ile yollarını ayırmış değil. Halen Üst Yönetici pozisyonunda bulunacak. Ayrıca Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun yönetmeni Stig Asmussen, Apex Legends Oyun Yönetmeni Chad Grenier ve Medal of Honor: Above and Beyond yönetmeni Peter Hirschmann da mevcut pozisyonlarında yollarına devam ediyorlar.