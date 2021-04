D.I.C.E. Ödülleri 2021 Kazananları Açıklandı

D.I.C.E. Ödülleri 2021 kazananları belli oldu. Etkileşimli Sanatlar ve Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan ödül töreninde bu yıl HADES isimli yapım büyük bir başarının altına imza attı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

D.I.C.E. Ödülleri 2021 Kazananları Listesi

Yılın Oyunu - Hades

Yılın Aksiyon Oyunu - Hades

Yılın Macera Oyunu - Ghost of Tsushima

Yılın Aile Oyunu - Animal Crossing: New Horizons

Yılın Dövüş Oyunu - Mortal Kombat 11 Ultimate

Yılın Yarış Oyunu - Mario Kart Live

Yılın Rol Yapma Oyunu - Final Fantasy 7 Remake

Yılın Spor Oyunu - Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu - Microsoft Flight Simulator

Sürükleyici Gerçeklik Teknik Başarı - Half-Life: Alyx

Yılın Sürükleyici Gerçeklik Oyunu - Half-Life: Alyx

Yılın Mobil Oyunu - Legends of Runeterra

Yılın Çevrim içi Oyunu - Fall Guys: Ultimate Knockout

Oyun Tasarımında Üstün Başarı - Hades

Bağımsız Bir Oyun için Üstün Başarı - Hades

Oyun Yönetimi Konusunda Üstün Başarı - Hades

Animasyon Konusunda Üstün Başarı - The Last of Us Part 2

Sanat Yönetimi Konusunda Üstün Başarı - Ghost of Tsushima

Karakter Konusunda Üstün Başarı - Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Orijinal Müzik Konusunda Üstün Başarı - Ghost of Tsushima

Ses Tasarımı Konusunda Üstün Başarı - Ghost of Tsushima

Hikaye Konusunda Üstün Başarı - The Last of Us Part 2

Üstün Teknik Başarı – Dreams

Etkileşimli Sanatlar ve Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan D.I.C.E Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. Aktarılan bilgilere göre "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi Hades oldu. Bu kategoride Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima ve The Last of Us 2 isimli yapımlar da yer alıyordu. Hades, bu yapımların arasından sıyrılarak ödülü kazanmayı başardı.

Supergiant Games tarafından geliştirilen video oyunu "Yılın Aksiyon Oyunu", "Oyun Tasarımında Üstün Başarı", "Bağımsız Bir Oyun İçin Üstün Başarı", "Oyun Yönetimi Konusunda Üstün Başarı" ödüllerine de layık görüldü. Ghost of Tsushima da birçok ödülün sahibi oldu.