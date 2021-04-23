D.I.C.E. Ödülleri 2021 Kazananları Açıklandı

D.I.C.E. Ödülleri 2021 kazananları belli oldu. Etkileşimli Sanatlar ve Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan ödül töreninde bu yıl HADES isimli yapım büyük bir başarının altına imza attı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
D.I.C.E. Ödülleri 2021 Kazananları Listesi
- Yılın Oyunu - Hades
- Yılın Aksiyon Oyunu - Hades
- Yılın Macera Oyunu - Ghost of Tsushima
- Yılın Aile Oyunu - Animal Crossing: New Horizons
- Yılın Dövüş Oyunu - Mortal Kombat 11 Ultimate
- Yılın Yarış Oyunu - Mario Kart Live
- Yılın Rol Yapma Oyunu - Final Fantasy 7 Remake
- Yılın Spor Oyunu - Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
- Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu - Microsoft Flight Simulator
- Sürükleyici Gerçeklik Teknik Başarı - Half-Life: Alyx
- Yılın Sürükleyici Gerçeklik Oyunu - Half-Life: Alyx
- Yılın Mobil Oyunu - Legends of Runeterra
- Yılın Çevrim içi Oyunu - Fall Guys: Ultimate Knockout
- Oyun Tasarımında Üstün Başarı - Hades
- Bağımsız Bir Oyun için Üstün Başarı - Hades
- Oyun Yönetimi Konusunda Üstün Başarı - Hades
- Animasyon Konusunda Üstün Başarı - The Last of Us Part 2
- Sanat Yönetimi Konusunda Üstün Başarı - Ghost of Tsushima
- Karakter Konusunda Üstün Başarı - Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Orijinal Müzik Konusunda Üstün Başarı - Ghost of Tsushima
- Ses Tasarımı Konusunda Üstün Başarı - Ghost of Tsushima
- Hikaye Konusunda Üstün Başarı - The Last of Us Part 2
- Üstün Teknik Başarı – Dreams
Etkileşimli Sanatlar ve Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan D.I.C.E Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. Aktarılan bilgilere göre "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi Hades oldu. Bu kategoride Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima ve The Last of Us 2 isimli yapımlar da yer alıyordu. Hades, bu yapımların arasından sıyrılarak ödülü kazanmayı başardı.
Supergiant Games tarafından geliştirilen video oyunu "Yılın Aksiyon Oyunu", "Oyun Tasarımında Üstün Başarı", "Bağımsız Bir Oyun İçin Üstün Başarı", "Oyun Yönetimi Konusunda Üstün Başarı" ödüllerine de layık görüldü. Ghost of Tsushima da birçok ödülün sahibi oldu.
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