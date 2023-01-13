DICE Yılın Oyunu Ödülü Adayları Belli Oldu
AIAS tarafından düzenlenen 26. DICE Ödülleri adayları açıklandı. Listede alışık olduğumuz isimler var.
Pandeminin ardından sektörün hızlı bir açılış yakaladığı 2022, oyunlar konusunda oldukça doyurucu bir sene olarak geride kaldı. Bu sene Elden Ring ve God of War Ragnarök başta olmak üzere pek çok şaheser ile tanışma şansına eriştik. Tabii ki bu şaheser niteliğindeki oyunların kendilerini ödül sahnesinde bulması uzun sürmedi.
Oyun dünyasının prestijli ödüllerinden olan DICE Yılın Oyunu ödülü adayları açıklandı. Ödülleri kim eve götüreceği ise merak konusu. Ödüllerin kazananları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte belli olacak.
DICE Yılın Oyunu Ödülü Adayları
DICE Yılın Oyunu
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Stray
- Vampire Survivors
Oyun Yönetiminde Üstün Başarı
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- IMMORTALITY
- TUNIC
Oyun Tasarımında Üstün Başarı
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- MARVEL SNAP
- TUNIC
- Vampire Survivors
Hikayede Üstün Başarı
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- I Was a Teenage Exocolonist
- IMMORTALITY
- NORCO
Yılın En İyi Online Oyunu
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- EA SPORTS FIFA 23
- FINAL FANTASY XIV: Endwalker
- MARVEL SNAP
- Rumbleverse
Yılnı En İyi Mobil Oyunu
- Diablo Immortal
- Gibbon: Beyond the Trees
- IMMORTALITY
- MARVEL SNAP
- Poinpy
Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu
- Citizen Sleeper
- Elden Ring
- Weird West
- World of Warcraft: Dragonflight
- Xenoblade Chronicles 3
Yılın En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu
- Dwarf Fortress
- IXION
- Marvel’s Midnight Suns
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Warhammer 40,000: CHaos Gate - Demonhunters
Yılın En İyi Spor Oyunu
- EA SPORTS FIFA 23
- Mario Strikers: Battle League
- MLB The Show 22
- NBA 2k23
- OlliOlli World
Yılın En İyi Macera Oyunu
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- NORCO
- Stray
- TUNIC
Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı: İşte Yılın Oyunu!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına renk katan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği gerçekleşti. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle yarıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı büyük merak konusuydu.
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