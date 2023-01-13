DICE Yılın Oyunu Ödülü Adayları Belli Oldu

Pandeminin ardından sektörün hızlı bir açılış yakaladığı 2022, oyunlar konusunda oldukça doyurucu bir sene olarak geride kaldı. Bu sene Elden Ring ve God of War Ragnarök başta olmak üzere pek çok şaheser ile tanışma şansına eriştik. Tabii ki bu şaheser niteliğindeki oyunların kendilerini ödül sahnesinde bulması uzun sürmedi.

Oyun dünyasının prestijli ödüllerinden olan DICE Yılın Oyunu ödülü adayları açıklandı. Ödülleri kim eve götüreceği ise merak konusu. Ödüllerin kazananları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte belli olacak.

DICE Yılın Oyunu Ödülü Adayları

DICE Yılın Oyunu

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Vampire Survivors

Oyun Yönetiminde Üstün Başarı

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

IMMORTALITY

TUNIC

Oyun Tasarımında Üstün Başarı

Elden Ring

God of War Ragnarok

MARVEL SNAP

TUNIC

Vampire Survivors

Hikayede Üstün Başarı

Elden Ring

God of War Ragnarok

I Was a Teenage Exocolonist

IMMORTALITY

NORCO

Yılın En İyi Online Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare 2

EA SPORTS FIFA 23

FINAL FANTASY XIV: Endwalker

MARVEL SNAP

Rumbleverse

Yılnı En İyi Mobil Oyunu

Diablo Immortal

Gibbon: Beyond the Trees

IMMORTALITY

MARVEL SNAP

Poinpy

Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu

Citizen Sleeper

Elden Ring

Weird West

World of Warcraft: Dragonflight

Xenoblade Chronicles 3

Yılın En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu

Dwarf Fortress

IXION

Marvel’s Midnight Suns

Potion Craft: Alchemist Simulator

Warhammer 40,000: CHaos Gate - Demonhunters

Yılın En İyi Spor Oyunu

EA SPORTS FIFA 23

Mario Strikers: Battle League

MLB The Show 22

NBA 2k23

OlliOlli World

Yılın En İyi Macera Oyunu