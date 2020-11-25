Diego Maradona hayatını kaybetti. Tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak nitelendirilen Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Konu ile ilgili bütün ayrıntılar haberimizde.

Diego Maradona Öldü

Bütün zamanların en iyi futbolcusu olan Diego Maradona, geçtiğimiz haftalarda beynindeki pıhtı nedeni ile ameliyat olmuştu. Oldukça ciddi bir ameliyat geçiren eski futbolcu, sağlığına kavuşmuştu ve evine taburcu edilmişti ancak Arjantinli futbol yıldızından tüm dünyayı üzen bir haber geldi.

Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Arjantin Futbol Federasyonu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyanı en iyi futbolcusu Maradona’nın ölümünü doğruladı. Ölümün doğrulanmasının ardından Maradona, Twitter’da gündem oldu.

Arjantin Futbol Federasyonu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hoşça kal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte sonsuza kadar kalacaksın” ifadelerine yer verdi. Arjantin merkezli Clarin’de yayımlanan habere göre geçtiğimiz haftalarda beyin ameliyatından sonra taburcu olan 60 yaşındaki futbolun en büyük yıldızı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Maradona Kimdir?

Maradona, futbol taraftarları, futbolcular, futbol eleştirmenleri kısaca hemen hemen herkes tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak nitelendirilmektedir. Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcu olmayı başaran Arjantinli futbolcu, kariyeri boyunca unutulmaz gollere ve çok sayıda başarılara imza attı. Dünyanın en iyi futbolcusu, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys gibi takımlarda forma giydi. Arjantin milli takımında 91 maçta 34 gol attı.