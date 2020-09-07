iPhone 12 Pro Modelleri Bekleyenler İçin Üzücü Gelişme

Koronavirüs salgınının küresel tedarik zincirinde neden olduğu aksamalar, Apple’ın bu yılki iPhone tanıtımlarının iki aşamada yapılmasına neden olabilir. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini bekleyen kullanıcıları üzecek gelişmenin detayları haberimizde.

iPhone 12 Serisi İki Aşamada Tanıtılabilir

iPhone 12 serisi (iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) kademeli olarak tanıtılacak. İlk aşamada 6.1 inç ekranlı iPhone 12 modellerini, ikinci aşamada 5.4 inç ve 6.7 inç ekranlı iPhone 12 Pro modellerini göreceğiz. Tayvanlı ticaret yayını DigiTimes’ın haberine göre, beklenenden daha geç piyasaya çıkacak 2020 iPhone’lar için tedarikçiler baskılı devre kartı sevkiyatlarını hızlandırdı. 6.1 inç modeller için SLP anakartlarının sevkiyatı Temmuz ayında başladı, 6.7 inç ve 5.4 inç modellerin de Ağustos ayının ikinci yarısında başladı.

Aynı yayın, iPhone 12 serisinin Eylül ayında değil, Ekim ayında tanıtılabileceğini söylemişti. Haberler ve analist tahminleri, bu yıl dört yeni iPhone modelinin geleceğini güçlü bir şekilde ima etti. Bir adet 5.4 inç model, iki adet 6.1 inç model ve 6.7 inçlik üst seviye model olacak. 5.4 inç ve 6.1 inçlik modellerden biri daha uygun fiyatlı olacak ve çift lensli kameraya sahip olacak. 6.7 inç ekranlı üst seviye model (iPhone 12 Pro Max) ile birlikte 6.1 inç ekranlı model (iPhone 12 Pro) üçlü arka kamera kurulumuna sahip premium modeller olacak. Son olarak, 2020’de Apple LCD teknolojisini tamamen rafa kaldıracak, tüm modeller OLED panelle gelecek.