Digitürk, İnternet Hizmeti Vermeye Başlıyor

Türkiye Süper Lig resmi yayıncısı Digitürk ve kurucu şirketi beIN Media Grup CEO’su Yousef Al-Obaidly, Katar’da bulunan beIN Media Grup merkez binasında Türk basın mensuplarıyla bir görüşme düzenledi. Görüşmeye, Digitürk spor içeriklerinden sorumlu grup başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi de katıldı.

Görüşmede, Türkiye’nin Digitürk şirketi için öneminden bahsedilirken, Türkiye için gelecek dönem çalışma planlarıyla ilgili bilgiler verildi. 3 yıl içerisinde Digitürk için 2 milyar dolar civarında yatırım yapıldığı belirtilirken, Türkiye’ye önümüzdeki yıllarda da yatırım yapmaya devam edileceği ifade edildi.

2020 Yılında Türkiye’de İnternet Hizmeti Verilecek

Gelecek dönem yatırımları arasında, bu yıl içerisinde Türkiye’ye internet hizmeti vermek de olduğunu ifade eden CEO Yousef Al-Obaidly, yapacakları bu yatırımla ilgili heyecanını dile getirdi. Kullanıcıların daha kaliteli bir içeriğe sahip olabileceklerini aynı zamanda TV kanallarını izleyebilecek ve internet hizmeti alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük eğlence ve spor içerik sağlayıcılarından birisi olan ve 43 ülkede operasyonlarına devam eden beIN Media grup yöneticisi Al-Obaidly, Türk basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye için odak noktasının müşteri deneyimini geliştirmek olduğunu ve Türkiye’deki kullanıcılar ile şirket arasında güvene dayalı kaliteli bir ilişki yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.