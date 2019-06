Dijital Bağımlılığı Ölçen Program "Dijitanalist" Geliştirildi

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, üç yıllık çalışma sonucu kişinin dijital bağımlılığını ölçmek için "Dijitanalist" isimli bir program geliştirdi.

Her Şey Sanallaştı!

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, düzenlediği basın toplantısında geliştirdiği programın online sistem üzerinden işlediğini ve kişisel bilgiler girildikten sonra yaklaşık 10 dakikada 45 soruya cevap verilebildiğini belirtti.

Çeşitli sosyal medya programlarına yönelik sorulara cevap veren kişinin dijital bağımlı olup olmadığının öğrenilebildiğini dile getiren Dilci, programın dijital bağımlı çıkan kişilere çeşitli önerilerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Son 7 yıldır dijital bağımlılık üzerine çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Dilci, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Dijilist diyeceğimiz sadece ve sadece dijital nesneler üzerinden hayatı yorumlayan, hayatı yaşayan ve bunlar üzerinden zevk ve algı biçimlerini şekillendiren bir nesille karşı karşıyayız. Bu neslin sağlıklı bir sonuca ve yine gerçek temelli bir yaşam biçimine geçebilmesi için birtakım önlemleri almak durumundayız. Bizim şu an içerisinde bulunduğumuz sıkıntı, hayatımızın her anında dijital nesneler olmazsa olmazmış gibi hareket ediyor olmamızdır. Gözlerimizdeki yaşlar bile kurudu, yüzümüzdeki renk değişti. Artık algı biçimimiz farklılaştı, kısacası her şeyimiz sanallaştı.”

