Dijital Devlere Dijital Hizmet Vergisi Şoku

Geçtiğimiz aylarda Fransa tarafından yürürlüğe alınan ve teknoloji devlerinin ülkedeki gelirlerinin yüzde üçü oranında vergi ödemesini isteyen 'Dijital Hizmet Vergisi' ülkemizde de mevzuata eklenecek. Peki Dijital Hizmet Vergisi nedir ve detayları neler?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

İnternet üzerinden mal ve hizmet sunan şirketlere yönelik olan Dijital Hizmet Vergisi ile birlikte mal ve hizmet satımı yapan şirketlere yeni bir vergi dilimi eklenecek. Uluslararası teknoloji şirketleri, bu vergi ile birlikte internet üzerinden yapılan tüm alışverişler ve reklamla satılan dijital hizmetler için (oyun, müzik, video vb.) yüzde 7,5 oranında vergi ödeyecek.

Yeni verginin kriterlerine göz attığımızda doğrudan Apple, Google, Amazon, Facebook gibi Amerikalı şirketleri etkilediğini görüyoruz. Uzmanlar bunun Amerika'ya yönelik gizli bir ambargo niteliği taşıyabileceğini ifade ediyor.

Söz konusu vergi için standart olarak belirlenmiş oran yüzde 7,5 iken, cumhurbaşkanı bu vergiyi yüzde 1 oranına indirgeyebilecek ya da iki katına yükseltebilecek.

Dijital Hizmet Vergisi Türkiye'de en az 20 milyon TL ya da küresel ölçekte 750 milyon Euro ve üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacak. Bu noktada baktığımızda ağırlıklı olarak Amerikalı şirketlerin hedeflendiğini söylememiz mümkün.