Dijital Dönüşüm / IoT Zirvesi Başlıyor

Asya ve Avrupa bölgelerinde Nesnelerin İnterneti gelişmelerini sektör sektör inceleyen tek zirve olan IoT EurAsia’nın Digital Dönüşüm / IoT Zirvesi başlıyor. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte sektörün üst düzey teknoloji yöneticileri bir arada olacak. Etkinlik sırasında OITA, Yapay Zeka, Risk 4.0, Robotlaşma, Dijitalleşme ve daha pek çok konu hakkında katılımcılar aydınlatılacak.

IoT Türkçe adıyla Nesnelerin İnterneti hakkında gelişmeleri sektör sektör inceleyen IOT Eurasia, 9 Nisan Salı günü Hilton Bosphorus İstanbul’da düzenleyeceği Digital Dönüşüm / IoT Zirvesi’nde 20 ülkeden konuşmacı, 30’dan fazla iş ortağı ve 500 katılımcıyı ağırlayacak.

CIO, CDO, CTO, IT Direktörleri, IT Müdürleri, Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticileri’nin de aralarında bulunduğu sektörün üst düzey teknoloji yöneticilerinin katılacağı etkinlikte, sunumlar ve açık oturumların yanı sıra katılımcılar 60 dakikalık odaklı workshop oturumları boyunca fikir alışverişi yapabilecekleri yöneticilerle bir araya gelecek. Gün boyu networking aktiviteleriyle dolu zirvede Schneider Electric, Ankaref, Trio Mobil, Wipelot, Vestel, MBIS, Intel, Yazıcıoğlu, Denizbank, İş Bankası, Borusan Otomotiv, Aksigorta, Unilever, Eczacıbaşı, Petrol Ofisi, PepsiCO, ABB, KKB, EY, Enerjisa, TIM, Pegasus, Zorlu Enerji, Hepsiburada, Domino’s Pizza, Atasay, Silk&Cashmere, LC Waikiki, Toyotetsu, Zurich Sigorta, Sertrans Lojistik, Maxion Wheels, Çelik Motor, Yıldız Holding, BASF, BMC, Gübretaş, Prometeon Tyres, Decathlon, DHL, Coca Cola, Alp Havacılık, Brisa Bridgestone, Temsa ve daha birçok firma yer alacak.

Digital Dönüşüm / IoT Zirvesinde Neler Tartışılacak?

Dijitalleşmede Hayal vs Gerçek! Doğru Strateji Yakalama Yolları

Yıkıcı Teknoloji Trendleri İş Yapışınızı Nasıl Etkiliyor?

Dijital Teknolojiler ile Rekabet Gücü Yaratın

IOTA nedir? IoT’de Nasıl Kullanılır?

Yapay Zekanın Bugünü ve Yarını

Risk 4.0

Akıllı Üretim Çözümleri

Karar Süreçlerinizde Veri Kullanımı

Makinelerin Haberleşmesi ve Robotlaşma

Dijitalleşme’den Maximum Verim Elde Etme Yöntemleri

Zirveye kayıt ücretlidir.

https://iot-eurasia.com/tr/iletisim/