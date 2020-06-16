Dijital Eğitim platformu EBA, 7/24 Öğrencilerin Kullanıma Açıldı

EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kullanım saatlerindeki sınırlama kaldırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim görmeye başlayan öğrenciler, artık EBA’ya diledikleri zaman giriş yapabilecek.

EBA Kullanımı Saatleri Kaldırıldı

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), dijital eğitim platformu EBA’da kullanım saatlerini kaldırdıklarını duyurdu. Yoğunluk nedeniyle öğrenciler EBA’yı belli saatler arasında kullanabiliyordu. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek. Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.

Uzaktan Eğitim Ne Zaman Bitecek?

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 pandemisi kapsamında, 23 Mart 2020 tarihinden bu yana TRT EBA TV ekranları ve EBA sitesinde uzaktan eğitim sürdürülüyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının son günü olacak 19 Haziran Cuma gününe kadar da devam edecek. MEB, Eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açacak. Ayrıca EBA TV’de 29 Haziran’da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak. EBA TV’de TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) deneme sınavları 17-18 Haziran ve 20-21 Haziran’da düzenlenecek.

Telafi ve Uyum Eğitimi Ne Zaman Başlayacak?

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos’da başlayacak. Telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte öğrencilerin okula uyumlarına, psikolojik desteklerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak. Özel okullar da 15 Ağustos tarihi itibarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak en az üç hafta yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.