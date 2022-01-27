Dijital hacı dönemi: Metaverse ile hacca gidebilirsiniz!

Son zamanların en popüler konularından biri olan Metaverse, her gün farklı bir olayla gündeme geliyor. Kişiler, Metaverse evreninde düğün, parti ve konser gibi birçok etkinlik düzenliyor. İnsanlığın geleceği olarak görülen Metaverse ile ilgili olarak bir gelişme de Suudi Arabistan’dan geldi. Metaverse evrenine giriş yapan Suudi Arabistan, başlıca hac mekanlarını sanal ortamda ziyarate açtığını duyurdu.

Metaverse projesi ile ilgili olarak her gün birçok farklı yatırım haberi gündeme geliyor. İnsanların gelecekte Metaverse evreninde yaşayacak olması düşüncesi daha şimdiden arsa çılgınlığının başlamasına neden olurken, Suudi Arabistan da bu fenomene katıldı.

Dijital Hacı Olabilirsiniz!

Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerinde bulunan Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayacak bir Metaverse girişiminde bulunduğunu duyurdu. Müslümanların bu taşı ziyaret etmesi, ‘Sanal Hacerülesved’ adı verilen bir teknolojiyle mümkün hale geldi.

Arapça’da ‘siyah taş’ anlamına gelen Hacer-ül Esved​ taşının, Kabe’nin inşası sırasında Hz. İbrahim tarafından, tavafın başlayacağı yerin belirlenmesi için yerleştirildiğine inanılıyor. Hacılar, Kabe’nin etrafında tavaf ederken, her bir dönüş için bu taşı selamlıyor ve el sürerek/öperek hac ibadetini gerçekleştiriyor.

Görme, Duyma, Dokunma ve Koku Duyularına Hitap Edecek

Kabe'nin baş imamı Abdurrahman Sudeysi'nin geçen ay açılışını yaptığı sanal girişim, Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'yle Sergiler ve Müze İşleri İdaresi'nin ortak projesi olarak hazırlandı. Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini söyleyerek, bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mekke’deki önemli hac mekanlarının görülebileceği projenin; görme, işitme, dokunma ve koku duyularına da hitap edeceği söyleniyor.