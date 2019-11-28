Dijital Hizmet Vergisi ile Dijital Ekonomi Kayıt Altına Alınacak

İnternet şirketlerinin reklam hizmetlerini arttırması ile birlikte devletler harekete geçti. Dijital hizmet vergisi tüm dünyada uygulanmaya başlanılacak.

AA yayınladığı raporda Google'ın geçen yıl 136,2 milyar dolarlık gelirinin yüzde 85,3'ünü reklam gelirlerinden elde ettiğini söyledi. Facebook'un da 2018 yılında 55 milyar dolar reklam geliri ettiğini duyurdu.

Şu anda Fransa dijital pazarda reklam hizmeti veren kurumlardan vergi alınmasını yasalaştırdı. Birleşik Krallık da yeni bir vergi düzenlemesi getireceğini açıkladı.PayU Türkiye Kurucusu Murat Güzer yaptığı açıklamada vergiyle haksız rekabetin önüne geçildiğini söyledi.

"Her düzenlemenin ardından bir alışma süreci yaşanır fakat dijital hizmet sektörünün hızlı adapte olacağına inanıyorum." diyen Murat Güzer açıklamasının devamında şunları söyledi: "küresel şirketlerin ülkemizde gelir elde edip vergisini vermesi söz konusu. Bundan daha doğal bir şey olamaz."

Dijital Hizmet Vergisi Geliyor!

Ülkemizde 7193 sayılı kanun ile bu alanda önemli bir düzenlemeye gidildi. Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi tutulacak. Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olarak uygulanacak.