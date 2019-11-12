Dijital Hizmetler Vergisi Kullanıcıları Etkileyebilir

Geçtiğimiz süreçlerde gündeme gelen ve sosyal medyada oldukça ses getiren Dijital Hizmetler Vergisi (DHV), kullanıcıların kafasında bazı önemli soru işaretleri oluşturdu.

Kullanıcıları Etkileyecek mi?

Söz konusu vergi ile ilgili ortaya çıkan haberlerden sonra bir açıklama yapan Uzman Müşavir Evren Özmen, yeni taslak düzenleme hakkında merak edilen konulara parmak bastı.

DHV ile birlikte Türkiye içerisindeki hasılatı 20 milyon TL ve dünya geneli hasılatı 750 milyon euro üstünde olan dijital hizmet sağlayıcıları ve firmaları, yüzde 7,5 oranında vergi ödeyecek. “Bu verginin benzeri birkaç ay önce Fransa’de yürürlüğe girdi, Fransa’da vergiden mükellef olmak için şirketlerin yurt içi hasılat oranının 20 milyon euro olması gerekiyor." diyen Özmen, bunun kullanıcılar açısından ne anlama geldiğini aktardı.

“Tek fark Fransa’da bu oran yüzde 3 iken, Türkiye’de yüzde 7,5 olması. Bildiğiniz üzere bu vergi artışı nihai olarak Türkiye’de kişiler üzerinde uygulanacak bir vergi olacak. Yani bu vergi artışı global şirketler tarafından son kullanıcıya fiyat güncellemesi olarak gösterilecek, bizler telefonumuzdan kabul ediyorum diyerek basıp geçeceğiz.” diyen Özmen, bunun son kullanıcıya fiyat artışı olarak döneceğini söyledi.

Taslak düzenlemeye göre vergi yükümlülüğü kapsamına girecek hizmetler şunlar: