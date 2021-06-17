Dijital Karneler Ne Zaman Yayınlanacak? MEB Açıkladı

Dijital karneler ne zaman yayınlanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda dijital karnelerin erişime açılacağı tarih belli oldu.

Hem TRT EBA üzerinden hem de yüz yüze olarak yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü resmi olarak sonlanıyor. Ancak e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması ve yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerine rahatça erişmesi için dijital karnelerin 18 Haziran'dan itibaren yayınlanacağı ifade edildi.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrenciler için geçerli olacak bu karara ek olarak isteyen öğrencilerin basılı karne alabileceğini de hatırlatmak gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması ise 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından dağıtılacak.

Dijital karneler ne zaman erişime açılıyor?

e-Okul'dan açılacak dijital karnelere ek olarak 2 Temmuz süresine kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli etkinlikler de devam edecek. Liselerin sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacakken destekleme ve yetiştirme kursları ve 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine bu süreçte devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, yakın zaman önce yaptığı açıklamalarla telafi eğitimi olacağını dile getirmişti. Uzaktan eğitimle tamamlanamayan ya da yeterli etkisi olmadığı düşünülen derslerin tekrar işleneceğini söyleyen Bakanlık, konunun detayları belirtmişti.

2 Temmuz'dan sonra Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programına geçilmesi hedefleniyor. 1,5 yılı kapsayan bu süreç, öğrencilerin yaz döneminde hem ders hem aktiviteleri gidermesine yardımcı olacak.

2021-2022 eğitim döneminde okula başlayacak ancak okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar ise okul öncesi yaz okullarıyla akranlarını takip edebilecek. Şehirlere göre değişiklik gösterecek yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karne dağıtımından sonraki hafta başlayacak.

Öğrencilerin hangi derslerde hangi konularda eksiklikleri olduğu belirlenecek. Talim Terbiye Kurulu ve okullarda öğretmenler öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu belirleyecek. 3. sınıf öğrencisinin eksik konuları öğretmen tespit edip, 4. sınıfta da bu konuların üzerine eğilecek. Talim Terbiye Kurulu’nun yaptığı tespitler ışığında da konuların tamamlanması sağlanacak.

Yaz boyunca da okullar açık olacak. Liderlik, ekip ruhu, bir arada iş yapma kazanımları yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Sistem hem merkezi hem de Bakanlığın koordinesiyle yerel olarak işleyecek. Okullara da kendi okullarındaki tespitler üzerinden konu dağılımı ile telafi izni verilecek.