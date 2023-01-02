Cumhurbaşkanı Yardımcısı Müjdeyi Verdi: Dijital Kimlik Geliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dijital Türkiye 2023'ün ilk toplantısında dijital kimlik ile ilgili gelişmeleri aktardı. Fuat Oktay, blokzincir tabanlı giriş sistemi dijital kimliğin çok yakında e-Devlet'e geleceğini açıkladı.

e-Cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak yeni giriş sistemi sayesinde blokzincir ağında oluşturulan dijital kimlikler e-Devlet'te geçerli olacak.

Dijital Kimlikler e-Devlet'te Kullanılabilecek

e-Devlet Kapısı altyapısının 2023 boyunca neler kazanabileceği ve alınacak kararların neler olacağı ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda bakanlık ve ilgili kurum-kuruluş temsilcileri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye" projesinde hedefledikleri hızda ilerlediklerini söyledi.

62 milyonu aşkın vatandaşın kullandığı e-Devlet hizmetini Türkiye'nin dijital yüzü olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet'in memnuniyet oranının %95 civarında olduğunu söyledi. Fuat Oktay sistemin 2023 yılında da kullanıcı dostu ve kolaylıkla erişilebilir hizmetlerinin devam edeeceğini belirtti.

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