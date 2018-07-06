Dijital Kimlik Teknolojisi ile Pasaportsuz Seyahat Dönemi Başlıyor

Avustralya merkezli Qantas Airways, yolcuların pasaportsuz check-in için biyometrik kimliklerini kullanabilecekleri yeni sistemin denemelerine resmen başlıyor.

Avustralya’nın 98 yıllık milli havayolu firması olan Qantas, yolcuların seyahat alışkanlıklarını radikal bir şekilde değiştirecek olan pasaportsuz check-in sistemine geçiyor. Yolcular, yeni sistem ile birlikte yalnızca biyometrik kimliklerini kullanarak pasaportsuz check-in yapabilecekler.

Son yılların en dikkat çeken konu başlıklarından birisi olan dijital kimlik projesi, bu yılın başlarında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) masaya yatırılmıştı. Bu yenilikçi teknolojinin hayata geçmesi için gerekli tüm imkanların olduğuna işaret eden uzmanlar, projenin uygulanması halinde ülke ve kıtalararası yolculukların çok daha güvenli olacağını dile getirmişti.

Qantas, pasaportsuz seyahat edilmesini sağlayan dijital kimlik teknolojisini deneyen ilk havayolu şirketi olacak. Sistem ilk kez, Sydney Airport’tan seyahat edecek yolcular üzerinde test edilecek. Qantas yolcuları, yüz tanıma teknolojisi sayesinde pasaportlarını kullanmadan seyahat edebilecekler.

Sydney Airport CEO’su Geoff Culbert, pasaport ve kimliklerin çöpe gitmesinin artık an meselesi olduğunu belirterek, biyometrik sistemin kullanımıyla yeni pasaportun artık yolcuların kendi yüzü olacağını söylüyor.

Avustralya hükümetinden onay olan teknoloji için 16,6 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Ülkede birçok alanda uygulamaya sokulacak SmartGate projelerine rehberlik etmesi beklenen dijital kimlik sisteminin, 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.