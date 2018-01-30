Dijital Kimlik Teknolojisi ile Pasaportsuz ve Vizesiz Yolculuk Başlıyor

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen ve ekonomiden sağlığa, eğitimden teknolojiye kadar birçok konunun masaya yatırıldığı 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) her zaman olduğu dünyanın en önemli ülke ve kurumlarını bir araya topladı.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, bu senenin en dikkat çeken konu başlıklarından biri, pasaportsuz ve vizesiz seyahat edilmesini sağlayan dijital kimlik projesi oldu. Bu yenilikçi teknolojinin hayata geçmesi için gerekli tüm imkanların olduğuna işaret eden uzmanlar, projenin uygulanması halinde ülke ve kıtalararası yolculukların çok daha güvenli olacağını dile getirdi.

Dijital kimlik teknolojisinin kullanılabilmesi için retina, DNA, damar yapısı ve parmak izi gibi temel biyometrik veriler başta olmak üzere, ekonomik durumdan iş hayatına, adli sicilden sosyal hayata yönelik binlerce bilginin data haline getirilerek dijitalleşmesi gerektiğini belirten uzmanlar, pasaport ve kimliklerimizin çöpe gitmesinin artık an meselesi olduğunu belirtiyor.

Dijital kimlik Teknolojisi Nasıl İşleyecek?

Yolcu mobil cihazına indireceği uygulamayla biyometrik bilgilerin de dahil olduğu dijital bir kimlik oluşturacak. Bu kimlik blockchain teknolojisi yardımıyla onaylanacak ve talep eden tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak Yolcu yola çıkmadan önce gideceği yer ile ilgili adres bilgisinin yanı sıra kendisine yönelik çok sayıda bilgi paylaşacak. Bu bilgilerle risk profili oluşturulacak Varış noktasında risk profili uygun olan yolcular herhangi bir pasaport kontrolünden geçmeden hızlı koridorlardan havaalanını en kısa sürede terk edecek Yapılacak pek çok güvenli yolculuk sonrası ‘Tanınan ve Güvenilen Yolcu’ statüsüne geçenler ise yeni yolculuklarında herhangi bir denetime maruz kalmadan ilerleyebilecek Bu statüye ulaşmak ise pek çok kişisel bilgimizi paylaşıp sürekli onaylamak olacak. Yapacağınız pek çok yolculukla genel davranışınızın verdiğiniz bilgilerle örtüştüğünü kanıtlamanız gerekecek.

Proje gerekli desteği görür ve her şey planlandığı gibi giderse, havaalanından pasaportsuz geçişin 2020 yılı itibarıyla dünya çapında kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.