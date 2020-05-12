Dijital Ödeme Yöntemleri Hayatımızın Merkezine Oturacak

Salgınla mücadele ettiğimiz şu dönemlerde yaşam tarzımızda bazı kritik değişiklikler oldu ve görünüşe göre önümüzdeki yıllarda da sürmeye devam edecek. Yapılan yeni araştırmalara göre ilerleyen dönemlerde dijital ödeme yöntemleri günlük hayatımızın merkezine yerleşecek ve birincil ödeme yöntemimiz haline gelecek. İşte detaylar!

Dijital Ödeme Yöntemi Hangi Avantajları Sunuyor?

Pek çok kişinin kendini evde izole ettiği şu dönemlerde yeni tip koronavirüs, alışveriş ve ödeme alışkanlıklarımız üzerinde bazı değişikliklere yol açtı. Virüsten korunma noktasında ciddi bir öneme sahip olan sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kuralları kişileri temassız ödeme ve dijital ödeme gibi yöntemleri kullanmaya itti.

Derlenen yeni verilere göre küresel ölçekte dijital ödeme pazarının önümüzdeki yıllarda büyümeye hızla devam etmesi ve 2023 yılında 6,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu da yıllık düzeyde, her yıl yaklaşık, yüzde 12 oranında bir büyümenin hedeflendiğini işaret ediyor.

2017 yılında derlenen istatistiklere göre o tarih itibarıyla küresel ölçekte 4,1 milyar kişi dijital ödeme yöntemlerini aktif olarak kullanıyordu. O zamandan bu yana bu sayı 5,2 milyar kişi oldu. Yeni araştırmalar, 2023 yılında 6,1 milyar kişinin dijital ödeme yöntemlerini gündelik hayatının bir parçası olarak aktif şekilde kullanacağını gösteriyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de dijital ödeme yöntemlerini kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.