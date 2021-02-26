Dijital Para Dolandırıcılığı ile Milyonlarca Liralık Vurgun!

Dijital para dolandırıcılığı ile çok sayıda insanı dolandırarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiler. Kötü niyetli kişiler, dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşları kandırdı. 15 ilde gerçekleşen dolandırıcılığa ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Dijital Para Dolandırıcılığı Nasıl Yapıldı?

Dolandırıcılar, yeni yöntemler uygulayarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı kişiler yeni tip koronavirüsü fırsata çevirerek insanları dolandırmaya başlamıştı. Bu kez ise günümüzün en çok konuşulan kavramlarından bir tanesi olan dijital para (kripto para) vaadi kullanıldı. Söz konusu kişilerin Çiftlik Bank yöntemini kullanmaları dikkat çekti.

Bir firma, dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadiyle çok sayıda insandan para topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetleri için piramit yapı kurduklarını tespit etti. Şüpheliler, sisteme üye olan kişiler üzerinden haksız kazanç elde ediyordu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 şüpheliyi tespit etmesinin ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonların sonucunda 19 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu kişiler, bu yöntemi kullanarak çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Toplamda 328 kişiyi dolandıran şüpheliler, 1 milyon 270 bin 779 euro, 12 bin dolar, 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde etti.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.