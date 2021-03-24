Dijital Para Yasası Geliyor: Maliye Bakanlığı'dan Tarih Paylaşıldı

Dijital para yasası ne zaman çıkacak? Ekonomi Reformları Eylem Planı açıklandı. Planda dijital para yasası ile ilgili tarih bilgisi de bulunuyor.

Dijital Para Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. Türkiye'de vatandaşlar tarafından dijital paralara yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar da vergi gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" cümlelerine yer verdi.

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını da bu yılın haziran ayı sonuna kadar oluşturacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kripto Para Açıklaması Gelmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada kripto paralar ile ilgili şu cümlelere yer verilmişti:

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

Kripto Paralara Vergi Gelecek Mi?

Finans profesörlerinden Özgür Demirtaş geçtiğimiz günlerde kripto paralar ile ilgili Clubhouse'da bir konuşma yapmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın. Bu durum, devletlerin kriptoları para olarak mı kabul edecek (o zaman vergi yok), security gibi mi (yaklaşık %20 vergi olur) ya da emtia mı olacağına karar vermesine göre şekillenecek" cümlelerine yer vermişti.

Özgür Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da şunları söylemişti:

"Devletler 3 şey yapabilir. 1) Kripto paraları para kabul edebilirler o zaman vergi söz konusu olmaz. 2) Security kabul ederlerse ortalama bir vergi, 3) Emtia kabul ederlerse daha yüksek capital gain vergisi alabilirler. Peki bana sorsalar ne olmasını isterim? Beni tanıyanlar bu sorunun yanıtını biliyor. Elbette Kripto paralar adı üstünde paradır ve vergi olmamalıdır. Ama devletlere bu konuda güvenen kaç kişi var? Gelelim geriye dönük işleyip işlemeyeceğine. Bu hukuki bir konu, benim alanım değil."