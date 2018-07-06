Dijital Parayla Satın Alınabilen İlk Film Vizyona Girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde çekilen No Postage Necessary isimli bağımsız komedi filmi, Hollywood’da yapılmayanı yaptı. Yapımcılar, bugün itibarıyla gösterime giren filmin, kripto ile satın alındıktan sonra izlenebileceğini duyurdular.

Jeremy Culver’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, hikayesi kripto paralar üzerine kurulu olan komedi-drama filmi “No Postage Necessary (Posta Ücretine Gerek Yok)”, bugüne kadar herhangi bir filmin yapmadığı bir yayınlama politikası güderek, isteyen kullanıcıların filmi kripto para yoluyla satın alabileceğini duyurdu.

35 mm. kameralarla çekilen filmin, blok zinciri platformu Qtum üzerinde çalışan Vevue adlı program aracılığıyla satılacağını belirten yapımcılar, 6 Temmuz’da beyaz perdede gösterilmeye başlanacak olan No Postage Neccessary'nin, 10 Temmuz itibarıyla internet üzerinden satın alınabilir hale getirileceğini ve isteyenlerin Vevue üzerinden filmi Qtum kullanarak alabileceklerini dile getirdiler.

Daha önce Hollywood’da görülmemiş bir pazarlama strateji geliştiren No Postage Necessary ise aslında kripto paralardan hiç uzak değil; filmde, hayatının aşkını bulduktan sonra yasadışı işlerden elini çeken bir hackerı anlatılıyor. Hikaye boyunca hackerın eski günlerine dair detaylarla yer verilirken, aynı zamanda çaldığı Bitcoin’lerin peşinde olan FBI’dan kaçışını da izleyenlerine aktarılıyor.