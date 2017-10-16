Dijital Rekabette Türkiye Geriliyor!

Ülkemizin çok iyi olduğu kuşkusuz çok sayıda alan var ancak ne yazık ki teknoloji bunlardan biri değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dijitalleşme çağına ayak uyduramıyoruz.

Endüstri 4.0 ile birlikte başlayan teknolojik dönüşüm ve robotlaşma sürecinde çok gerilerdeyiz. Bu alanda başı Singapur çekerken, 63 ülkeden oluşan listede Türkiye kendisine 52. sırada yer buldu.

İsviçreli araştırmacıların verilerine göre Dijital Rekabet Gücü Sıralaması’nda ülkemiz 100 üzerinden 52.8 puan alarak bu sıraya yerleşti. İşin üzücü kısmıysa 2013’te aynı listede 48. oluşumuz. Daha sonraki yıllarda 52.’liğe düşüyor ve geçtiğimiz sene yeniden 50. olarak bir ilerleme kaydediyor ancak bu sene yeniden geriliyoruz.

Üstelik durum yalnızca dijitalleşmede böyle değil. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da kişi başına düşen payın 20 bin dolardan az olduğu ülkeler arasında, Yunanistan, Hindistan’dan sonra 22. sırada yer alıyoruz. 32 ülkenin yer aldığı bu listede geçebilmeyi başardığımız hatırı sayılır ülkelere örnek olarak Romanya ve Brezilya’yı verebiliyoruz.

Sıralamanın ölçütlerine daha detaylı baktığımızda, ‘Bilgi’ başlığında 60. olan ülkemiz, ‘Teknoloji Ortamı’ değerlendirmesinde 49. sırada yerini alıyor. ‘Geleceğe Hazır Olma’ değerlendirmesinde 40., ‘Ar-Ge harcamaları’nda 42., patent sayısında 58. ve son olarak kadın araştırmacı sayısındaysa 54. sıraya yerleşiyoruz.

Yüksek Teknoloji İhracatı Neredeyse Yok

63 ülkenin yer aldığı araştırmada en kötü değerlendirmeyi yüksek teknoloji ihracatında 60. olarak alan ülkemiz, telekomünikasyon yatırımlarında 57. oluyor. Siber güvenlik alanında 53. sıradan yerini alan Türkiye, ne yazık ki dijital rekabete ayak uyduramayan ülkeler arasında değerlendiriliyor.

Listenin Kazananları Kim?

Birçok alanda zirveyi bırakmayan Singapur’u, İsveç, ABD, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkeler takip ediyor. Genel sıralamada skalamızda en yakın olduğumuz ülkeler Meksika, Yunanistan ve Hindistan olurken, geçmeyi başardığımız ülkeler arasında Güney Kıbrıs, Romanya ve Brezilya’yı sayabiliyoruz. En kötü durumda olan ülkelerse Moğolistan, Peru ve Venezuela.