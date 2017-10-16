  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Dijital Rekabette Türkiye Geriliyor!

Dijital Rekabette Türkiye Geriliyor!

dijital rekabet
İrem Sayın
İrem Sayın teknoloji
YORUM YAZ

Ülkemizin çok iyi olduğu kuşkusuz çok sayıda alan var ancak ne yazık ki teknoloji bunlardan biri değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dijitalleşme çağına ayak uyduramıyoruz.

Endüstri 4.0 ile birlikte başlayan teknolojik dönüşüm ve robotlaşma sürecinde çok gerilerdeyiz. Bu alanda başı Singapur çekerken, 63 ülkeden oluşan listede Türkiye kendisine 52. sırada yer buldu. 

İsviçreli araştırmacıların verilerine göre Dijital Rekabet Gücü Sıralaması’nda ülkemiz 100 üzerinden 52.8 puan alarak bu sıraya yerleşti. İşin üzücü kısmıysa 2013’te aynı listede 48. oluşumuz. Daha sonraki yıllarda 52.’liğe düşüyor ve geçtiğimiz sene yeniden 50. olarak bir ilerleme kaydediyor ancak bu sene yeniden geriliyoruz.

Üstelik durum yalnızca dijitalleşmede böyle değil. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da kişi başına düşen payın 20 bin dolardan az olduğu ülkeler arasında, Yunanistan, Hindistan’dan sonra 22. sırada yer alıyoruz. 32 ülkenin yer aldığı bu listede geçebilmeyi başardığımız hatırı sayılır ülkelere örnek olarak Romanya ve Brezilya’yı verebiliyoruz.

Sıralamanın ölçütlerine daha detaylı baktığımızda, ‘Bilgi’ başlığında 60. olan ülkemiz, ‘Teknoloji Ortamı’ değerlendirmesinde 49. sırada yerini alıyor. ‘Geleceğe Hazır Olma’ değerlendirmesinde 40., ‘Ar-Ge harcamaları’nda 42., patent sayısında 58. ve son olarak kadın araştırmacı sayısındaysa 54. sıraya yerleşiyoruz.

yüksek teknoloji

Yüksek Teknoloji İhracatı Neredeyse Yok

63 ülkenin yer aldığı araştırmada en kötü değerlendirmeyi yüksek teknoloji ihracatında 60. olarak alan ülkemiz, telekomünikasyon yatırımlarında 57. oluyor. Siber güvenlik alanında 53. sıradan yerini alan Türkiye, ne yazık ki dijital rekabete ayak uyduramayan ülkeler arasında değerlendiriliyor.

Listenin Kazananları Kim?

Birçok alanda zirveyi bırakmayan Singapur’u, İsveç, ABD, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkeler takip ediyor. Genel sıralamada skalamızda en yakın olduğumuz ülkeler Meksika, Yunanistan ve Hindistan olurken, geçmeyi başardığımız ülkeler arasında Güney Kıbrıs, Romanya ve Brezilya’yı sayabiliyoruz. En kötü durumda olan ülkelerse Moğolistan, Peru ve Venezuela.

Otokar, Endüstri 4.0 İçin Kollarını Sıvadı TEKNOLOJİ Otokar, Endüstri 4.0 İçin Kollarını Sıvadı

Türk Mühendisler, Teknoloji Devlerinin İlgi Odağında TEKNOLOJİ Türk Mühendisler, Teknoloji Devlerinin İlgi Odağında

ETİKETLER: Endüstri 4.0

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı, testler ve alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı,Testler ve Alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
Elecard MPEG Player 4.5 Elecard MPEG Player 4.5
Elecard MPEG Player 4.5 Elecard MPEG Player çok fonksiyonu olan bir video oynatıcısıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Advanced Keywords Conveyor 1.0 Advanced Keywords Conveyor 1.0
Advanced Keywords Conveyor 1.0 Bilgisayarınızda ve internette hangi kelimeleri kaç kez aratmışsınız ve sonuçta aradığınız kelimeden kaç tane bulmuşsunuz. Advanced Keywords Conveyor bu ve bunun gibi arama kriterlerini kaydedip arşivleyen bir program. DENEME SÜRÜMÜ
Adobe Premiere 6.0 Adobe Premiere 6.0
Adobe Premiere 6.0 Adobe firmasının yapmış olduğu çok gelişmiş bir video editörü. DENEME SÜRÜMÜ
5. Sınıf Fen ve Teknoloji 5. Sınıf Fen ve Teknoloji
5. Sınıf Fen ve Teknoloji İlköğretim 5.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu Anlatımı, Bilgi, Etkinlikler, Laboratuvar, Kütüphane, Kavram Haritası, Testler ve İnternet Bağlantısından oluşur. DENEME SÜRÜMÜ
internet kafe adisyon programı 5.0 internet kafe adisyon programı 5.0
internet kafe adisyon programı 5.0 internet kafenin tüm ihtiyaçlarını görür. ÜCRETSİZ
Samsung Smart View 2.0 Samsung Smart View 2.0
Samsung Smart View 2.0 Samsung Smart View 2.0 ile 2014 model Samsung Smart TV'nizi akıllı telefonunuzdan yönetebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Okul Kütüphane 1.0 Okul Kütüphane 1.0
Okul Kütüphane 1.0 Okul kütüphanelerini düzene sokacak ve ordaki karışıklıkları engelleyecek güzel bir program ÜCRETSİZ

YORUMLAR