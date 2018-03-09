Dijital Reklam Yatırımları 2 Milyar TL'yi Geçti

Dijital pazarlama iletişimi sektörünün sağlıklı biçimde gelişmesi için çalışmalar yapan ve bu anlamda önemli bir referans noktası olan IAB Türkiye, 2017 yılı dijital reklam yatırımlarını açıkladı.

Reklamveren-ajans-medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütü olan IAB Türkiye, eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

Dijital reklam sektörü için çok büyük bir önem taşıyan kurum, 2017 yılında yapılan dijital reklam yatırımlarının bilançosunu paylaştı. IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, display (görüntülü) reklam yatırımlarının geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 16 büyüyerek 1 milyar 228 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

2017 yılında toplamda 2 milyar 163 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımının yapıldığını ifade eden Kurşun, bu yatırımların 1 milyar 93 milyon TL’sinin oyun içi reklamlar, ilan sayfaları ve arama motoru dahil olmak üzere mobil platformda gerçekleştiğini söyledi.

Dijital reklam yatırımının milli gelire yansımasının 17.2 kat olarak gerçekleştiğini belirten Kurşun, internetin reklam mecrası olarak gelişmesine ve reklam yatırımlarından aldığı payın artmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.