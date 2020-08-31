Dijital Servisleri Ortak Kullanma Kültürü Arttı: Salgın Etkisi

Salgın ile birlikte dijital servisleri ortak kullanma kültürü çok daha artış gösterdi. Yapılan kapsamlı araştırmalarda internet servislerinin insanları bir araya getirdiği ve ev arkadaşlarıyla ortak erişim için kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaya sıcak baktığı ortaya çıktı. işte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Dijital ortaklığa çok çeşitli açılardan bakmak mümkün. Yapılan son araştırma bizlere bunu çok çeşitli örneklerle gösteriyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %35’i eBay ve Amazon Prime gibi çevrim içi perakende satış servislerini kullandıklarını itiraf etti. Elbette sadece bu değil. Yaklaşık %24’lük bir kesim ise Deliveroo gibi yemek dağıtım hizmetlerini ve çevrim içi oyun üyeliklerini paylaştıklarını ifade etti.

Dijital servisleri ortak kullanma giderek daha fazla yaygınlaşacak

Tüm bunlara ek olarak bazı korkuların olduğunu da söyleyebiliriz. Türkiye’de kullanıcıların %24’ü yayın servisleri veya oyunlar nedeniyle internet aktivitelerinin artmasından çok büyük endişe duyuyor. Karantina dönemi bunun en bariz örnekleri arasında yer alıyor.

Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton olaya güvenlik açısından bakanlar arasında. Winton, “Modern dünyada başkalarıyla birlikte yaşamak artık çok daha sık görülüyor ve çoğu evde internet bağlantısı ve çeşitli servisler ortak kullanılıyor. Ev arkadaşlarımızla çevrim içi servisleri paylaşmak herkesin bunlardan zahmetsizce yararlanmasını sağlıyor. Ne yazık ki ev arkadaşlarımızla kişisel bilgilerimizi nasıl paylaştığımıza dikkat etmezsek bunların güvenmediğimiz kişilerin eline geçme ihtimali artıyor. İster başkalarıyla ister tek başınıza yaşayın bilgilerinizin güvende kaldığından emin olmak için cihazlarınızı ve kimlik verilerinizi güçlü siber güvenlik çözümleriyle koruma altına almanızı tavsiye ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Salgın sürecinden herkesin dijital dünya ile ilgili farklı görüşleri oluştu. Peki siz olaya hangi tarafından bakıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.