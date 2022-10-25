Türkiye'nin Kripto Parası Dijital Türk Lirası İçin Test Aşaması Başladı

Dünyanın dijital dönüşümüne ayak uydurmak isteyen Türkiye, başta blockchain olmak üzere birçok finansal değişim için altyapısını hazırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin kripto para ve metaverse gibi kavramlar üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği belirtilmişti. Bu çalışmalardan biri olan ve Geçtiğimiz aylarda ilk defa adı duyulmaya başlayan Dijital Türk Lirası (DTL) için test aşamasına geçildi.

Dijital Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kontrolde üretilen bir blok zinciri tabanlı kripto para birimi olarak ortaya çıkıyor. USDT ile benzer bir şekilde Türk Lirası'na bağlı olarak üretilen DTL'nin kripto işlemleri kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Dijital Türk Lirası Nasıl Kullanılır?

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda ikinci faz pilot bulgularının doğrultusunda DTL'in ödemeler için test aşamasına geçtiği duyuruldu. DTL ile ilk alışverişin ise 2023 yılında yapılacağı belirtildi.

Dijital Türk Lirası Fiyatı

Dijital Türk Lirası, temelde halihazırda kullanmakta olduğumuz para birimi Türk Lirası'nın bir dijital karşılığı olduğu için çıktığı gibi 1 TL'ye sabitlenecek. USDT ile benzer bir şekilde kripto para dönüşümlerinde direkt olarak DTL kullanılabilecek. Öte yandan Dijital Türk Lirası, DJT ve FAST gibi sistemlerle entegre edilecek.

Dijital Türk Lirası'nın güvenliğini ise Türkiye'nin önemli teknoloji kuruluşlarından olan HAVELSAN'ın uzman kadrosu ve ülkemizde bulunan sunucular üstlenecek.