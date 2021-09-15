Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu Kurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu için start verdiklerini duyurdu. ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ortaklığıyla kurulan platformun, yaklaşık bir yıl boyunca dijital TL çalışmaları yürütmesi bekleniyor.

Merkez Bankası liderliğinde kurulan Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu'na Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK-Bilgem destek verecek. TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, adı geçen oluşumlarla ikili ortaklıkların imzalandığını ve dijital TL için çalışma platformu oluşturulduğun ifade edildi.

Merkez Bankası'ndan gelen açıklamada dijital Türk Lirasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır. Bu doğrultuda Merkez Bankası; Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK-Bilgem ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır.

Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu ne yapacak?

Ayrıca daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dijital para piyasasında Türkiye'nin de imzası olacağını söylemişti. Basına yansıyan son dijital TL çalışmaları, alışverişte ve ticarette bu para biriminin kullanımını ele almıştı.

Başkan Kavcıoğlu, "(Dijital paralara ilişkin çalışma hakkında) Çok yoğun şekilde çalışma sürüyor. Eylül ayında pilot uygulamaya başlayacağız ve onunla ilgili açıklamayı zamanı gelince yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Merkez Bankası'nın dijital TL için teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçlerini yürütmesi ve buna ek olarak dijital çalışma paydaşlarının katılımı sayesinde kripto borsası yakından takip edileceği ifade edildi.

Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen bu yenilikçi çalışma, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını daha net hale getirmeyi hedefliyor.

Dijital TL ile ilgili çalışmalar sıkı bir şekilde yürütülse de, Merkez Bankası'nın "TCMB'nin, dijital TL'nin tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur" bilgisine yer verildi. Buna göre, Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu'nun birinci faz testlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar gelecek yıl kamuoyuna paylaşılacak.