Dijital Video Platformlarının Lideri Belli Oldu!

Film, dizi, belgesel ve çok daha fazlası için günümüzde artık pek çok dijital yayın platformu bulunuyor. Öyle ki her geçen gün yeni bir dijital video platformu ortaya çıkarken söz konusu platformları tercih eden sayısı da katlanarak artıyor. Ülkemizde de yerli ve yabancı platformların birçoğu faaliyet gösteriyor ve bu yayınlara üye olan kitle gitgide büyüyor. Bu noktada, küresel çapta bu platformların hangilerinin büyüdüğünü, ne kadar pazar hacmine ulaştığını ve küçülme yaşadıklarını ortaya koydu koyan bir rapor bugün ortaya çıktı.

ABD’ de yapılan bu rapor, dijital video platformlarının pazar paylarını gözler önüne serdi. Raporda, liderlik koltuğuna oturan platform da açıklandı. İşte, o raporun detayları…

Dijital video platformlarının lideri: Netflix!

Dünya çapında pek çok dijital video platformu, liderlik koltuğundaki yerini almayı hayal ediyordu. Ancak bu koltuğa şimdilik, Netflix oturdu. Ülkemizde de dahil olmak üzere pek çok ülkede resmi olarak hizmet veren Netflix, 2021’in son çeyreğinde 8.28 milyon küresel ücretli net abone kazanarak beklentinin üzerine çıktı. Fakat genel toplama bakıldığında pazarın artık yüzde 27’sine değil, yüzde 25’ine sahip. Yine de bu oldukça yüksek bir oran olarak görülüyor. Zira hesaplamalara göre, dijital ortamda bulunan her 4 kişiden 1’inin bu platforma üye oluyor.

Netflix’in ardından listede 2. sırayı, Amazon Prime alıyor. Yüzlerce farklı içeriğin yayınladığı Amazon Prime, 150 milyon üye sayısı ve 19 milyar dolardan fazla geliri ile pazardaki yerini sağlama alıyor. Yüzde 19’luk payı ile Amazon Prime, ülkemizde de hizmet veren bir platform.

Orijinal filmler ve TV şovları içeren kendi akış platformu olan Apple TV+ ise üzerindeki yatırımlarını ciddi oranda artırdı. Fakat buna rağmen pazardaki payı yüzde 2’lik bir artış göstererek ancak yüzde 5 seviyesine geldi. Raporun dikkat çeken platformlarından biri olan, HBO Max’ın da ABD’deki pazar payının yüzde 5’lik bir büyüme göstererek yüzde 12 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ayrıca, HBO Max’ın yakın zamanda Türkiye’de resmi olarak yayına başlayacağının bilgisine verelim. HBO Max’ın yanı sıra, pazarın başarı isimlerinden olan ve Disney’in çatısı altında bulunan Hulu ve Disney+ ise yüzde 13’er oranla bir adım ileri çıkmayı başarıyor.