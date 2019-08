Dijital Yayın Devi Netflix, Üyelerine 5 Milyar DVD Gönderdi

Dijital yayın devi Netflix’in DVD posta servisi DVD.com, 5 milyar teslimat sayısına ulaşarak, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

1998 ile 2007 yılları arasında posta yoluyla DVD kiralayan bir şirket olan Netflix, bugün dünyanın en büyük streaming yayın platformu konumunda.

Tam 21 yıl önce müşterilerine ikonik kırmızı zarfları içinde DVD teslimatı yapan ABD’li şirket, çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Netflix’in DVD abonelik hizmetinden sorumlu kuruluşu DVD.com, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 milyarıncı teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

5,000,000,000 shipments. F I V E B I L L I O N .



The most heartfelt thank you to our incredible members that have been with us for the past 21 years of DVD Netflix. Five billion discs delivered is a huge milestone and we owe it all to our amazing members and team members. pic.twitter.com/Eg1bjEMtcx