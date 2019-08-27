Dijital Yayın Devi Netflix, Üyelerine 5 Milyar DVD Gönderdi

Dijital yayın devi Netflix’in DVD posta servisi DVD.com, 5 milyar teslimat sayısına ulaşarak, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

1998 ile 2007 yılları arasında posta yoluyla DVD kiralayan bir şirket olan Netflix, bugün dünyanın en büyük streaming yayın platformu konumunda.

Tam 21 yıl önce müşterilerine ikonik kırmızı zarfları içinde DVD teslimatı yapan ABD’li şirket, çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Netflix’in DVD abonelik hizmetinden sorumlu kuruluşu DVD.com, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 milyarıncı teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

5,000,000,000 shipments. F I V E B I L L I O N .



The most heartfelt thank you to our incredible members that have been with us for the past 21 years of DVD Netflix. Five billion discs delivered is a huge milestone and we owe it all to our amazing members and team members. pic.twitter.com/Eg1bjEMtcx — DVD Netflix (@dvdnetflix) August 26, 2019

Netflix, 1998 yılının nisan ayında posta yoluyla DVD abonelik hizmeti vermeye başlamıştı. Yola çıktığı tarihten 9 sene sonra yani 2007 yılında bir milyar barajını geçen şirket, kısa bir süre sonra DVD abonelerine özel bir video yayın hizmeti sunmuştu.

2011 yılında bünyesindeki abonelik hizmetlerini DVD ve internet olarak ikiye ayıran Netflix, o tarihten itibaren DVD abone sayısında önemli bir kayıp yaşadı. İşletmesini sürdürebilmek için ABD’de yaklaşık 50 dağıtım merkezi açan şirket, aradan geçen yıllarda bu sayıyı 17’ye düşürdü. Tabii, bunda streaming yayın platformunun inanılmaz yükselişi de etkili oldu.

Bununla birlikte Netflix’in DVD abonelik hizmeti hala oldukça karlı. Öyle ki, 2019’un ikinci çeyreğinde gerçekleşen teslimatlar şirketin kar hanesine 46 milyon dolara yakın bir katkıda bulundu. Bu da, şirketin neden hala bu hizmeti sonlandırmadığını net bir şekilde açıklıyor.

Merak edenler için; Netflix tarafından gönderilen 5 milyarıncı DVD’nin efsane müzisyen Elton John’un hayatını anlatan Rocketman filmi olduğu bilgisini araya sıkıştıralım.

Geçtiğimiz yıl ABD’nin en hızlı büyüyen markası olan Netflix, dünya çapında 151 milyondan fazla aboneye ev sahipliği yapıyor.