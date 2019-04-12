Dijital Yayın Platformu Disney +’ın Aylık Fiyatı Belli Oldu

Disney, yakın zaman önce tanıttığı online dizi ve film izleme platformu Disney +’ın aylık fiyatını açıkladı. Kullanıcılar, Marvel, Pixar ve Star Wars gibi Disney çatısı altındaki tüm içeriklere ayda 6,99 dolar karşılığında erişebilecek.

Netflix’in liderliğindeki dijital yayın sektörüne Disney + adını verdiği yeni hizmetiyle giriş yapan medya devi, farklı platformda bulunan Walt Disney, Pixar, Lucasfilm ve Marvel yapımlarını kendi servisine çekecek.

Elindeki bütün orijinal dizi ve filmleri yalnızca Disney + üzerinden yayınlayacak olan şirket, bu nedenle Netflix ile sözleşme yenilememişti. Nitekim Netflix’in kütüphanesinde yer alan Daredevil, Luke Cage, Iron Fist ve The Punisher gibi Marvel dizilerinin iptal edilmesinin sebebi de tam olarak buydu.

Disney +’ın kullanıcılara sunacağı içerikler kadar bir diğer merak edilen de fiyatıydı. Disney, düzenlediği konferansta yeni hizmetiyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Kullanıcılar ayda 6,99 dolar veya yılda 69,99 dolar ödeyerek, platformun kütüphanesindeki tüm içeriklere erişebilecek. Bunların içinde Marvel, Star Wars, Pixar National Geographic ve Disney Channel gibi birçok içerik olacak. Ayrıca kullanıcılara indirimli olarak ESPN + Hulu üyeliği de sunulacak.

Öte yandan Disney, dijital yayın platformunun 2020 yılında yaklaşık 1 milyar dolar zarar edebileceğini söyledi; ancak şirket önümüzdeki birkaç yıl boyunca Netflix ve sektördeki diğer rakiplerle savaşmak için bu parayı kaybetmeyi göze alıyor.

Streaming yayın piyasasının en önemli oyuncusu konumunda olan Netflix, şu anda 139 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Orijinal programlama için her yıl milyarlarca dolar harcayan şirket, arka arkaya son birkaç yıldır fiyatları yükseltmek zorunda kaldı; ancak asıl savaşın şimdi başladığını söylemek sanıyorum yanlış olmaz.

Disney +, 12 Kasım’da ABD’de kullanıma sunulacak. Platformun Türkiye’de hizmet verip vermeyeceği ise henüz belli değil.