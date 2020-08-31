Dijitalleşme Gizlilik Problemleri Yaratabiliyor: Türkiye’de Yeni Dijital Ortam!

Tüm Dünyada ciddi bir etki yaratan dijitalleşme gizlilik problemleri ortaya çıkarabiliyor. Türkiye’de yeni dijital ortam ise buna son derece müsait. İşte dijital veri gizliliği ile ilgili bilmeniz gereken önemli detaylar.

Öğrenciler için yeni dijital ortam devreye girdiği için büyük bir dikkat gösterilmesi gerekiyor. Online eğitim sırasında bilgisayarın ‘kasılmasına‘ neden olabilecek oyunları ve başka internet bağlantılarını tamamen kapatmanız şart. Ayrıca EBA’nın gerçekten doğru platform olması yine en önemli detaylar içerisinde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimi, televizyonda TRT kanalları ve internette eba.gov.tr sitesi üzerinden yayınladığı için sizin de büyük dikkat göstermeniz şart.

Türkiye’de yeni dijital ortam zararlı yazılım tehlikesine sahip

Zoom uygulaması, bu yılda da özellikle yine öğretmenler, özel okullar ve kurslar tarafından kullanıma açık hale gelecek. Eğer gerekli önlemleri alarak bu uygulamayı güncel hale getirmezseniz, güvenlik açığına neden olabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka güvenlik açığına hassasiyet göstermeniz gerekiyor.

Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantıları da yine dikkat edilmesi gereken diğer bir ayrıntı. Öncelikle öğrenciler, sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklayarak güvenlik önlemlerini artırabilir.

Yaklaşık olarak 1 milyarı aşkın zararlı yazılım var ve bunlara her gün 350 bin yeni zararlı yazılım eklenerek sayıları devasa boyutlara ulaşabiliyor. Bu durumdan korunmanın en önemli yolu ise gerekli güvenlik önlemlerini hızlı bir şekilde almaktan geçiyor.