Dikkat! Bilgisayarınızda Sizden Gizli Madencilik Yapılıyor Olabilir

Kripto para madenciliğinin değer kazanması, pek çok güvenlik zafiyetine yol açmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Palo Alto Networks tarafından yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan bilgilere göre kötü amaçlı yazılım yayınlayan bilgisayar korsanları, 15 milyon bilgisayarın içine sızmış durumda. Bu bilgisayarlar üzerinden Monero üreten saldırganlar, ürettikleri kripto paraları NiceHash madencilik platformunda satıyor.

Yaklaşık dört ay önce ortaya çıkan ve 15 milyona yakın bilgisayara sızan korsanlar, kendi bilgisayarlarını kullanmadan başkalarının işlemcisi ve ekran kartı üzerinden Monero üretiyorlar. Kötü amaçlı yazılımı yaymak adına dosya indirme sitelerine programı yükleyip kullanıcılara sahte reklamlar aracılığıyla ulaşan bilgisayar korsanlarının, bu işlemi XMRig ismindeki açık kaynak kodlu program sayesinde yaptıkları ifade ediliyor.

Palo Alto Networks'de araştırmacı olan Josh Grunzweig yaptığı açıklamada, "Saldırganlar yazdıkları program sayesinde işlemci gücünün yüzde 20'sini, hatta daha da azını kullanıyorlar. Böylelikle bilgisayar sahibi arka planda Monero üretildiğinin farkına varmıyor." sözlerini ifade etti.

Ayrıca araştırma sonucunda en çok Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'daki bilgisayarların hedef alındığı ifade ediliyorken Monero'nun değer kazanmasının da bu bilgisayarlardaki üretim sayesinde olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl sadece 13 dolar değerinde olan Monero, bugünlerde ise 300 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda.

Zararlı Yazılımdan Nasıl Korunulmalıdır?

Şu anda kesin bir bilgi veremeyen Palo Alto Networks, arka planda çalışan uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer bilgisayarda gereksiz yavaşlama, donma veya kasma yaşanıyorsa antivirüs programlarıyla tarama yapılmalıdır. Ancak yine de format atmanın en iyi çözüm olduğuna vurgu yapılıyor.