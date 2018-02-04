Dikkat! Bu Telefonlar Tehlike Saçıyor

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte piyasada bir hayli sayısı artan çakma (replika) cihazların sağlığa ve çevreye olan etkilerine vurgu yapıldı. Normal bir akıllı telefona göre on kat daha fazla radyasyon yayan ve merdiven altı ekipmanların kullanıldığı replika cihazlara güvenilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Ordu’da cep telefonu teknik servis ve satış işi yapan Serdar Atabey isimli bir esnaf, bu cihazların doğaya, insan sağlığına ve ülke ekonomisine yönelik yan etkilerinin olduğunu ifade etti. Vergileri ödenmediği için ülke ekonomisine zarar veren replika cihazlar, yaydıkları radyasyon ile de doğaya ve kullanıcısına büyük zarar veriyor. Ayrıca müşterilerin güvenilir olmayan yerlerden alışveriş yapmaması konusuna dikkat çeken Atabey, yaptığı açıklamada: "Halkımızdan isteğim, televizyonda satılan hiçbir telefona güvenip satın almasınlar. Çünkü burada satılan telefonların hepsi orijinal değil ve kalitesiz ürünler." dedi.

Ayrıca Atabey bu cihazların tekrar iade edilemediğine ve müşterinin parasını kaptırdığına vurgu yaptı: "Buradan telefon sipariş verip canı yanan çok müşteri ile karşılaştık. Aldıkları ürünleri geri iade etmek istediklerinde de muhatap olabilecek kimse bulamıyorlar. Çünkü ‘kısa süreliğine kampanyada, şok fiyat’ reklamı altında satılan telefonların hiçbiri orijinal ürünler değil. Bu yüzden müşterilerimiz, alışveriş yapacakları zaman tanıdıkları güvendikleri yerleri tercih etsinler"

Replika cihazların çok çabuk bozulabildiğini ve tekrar tamir edilemediğini dile getiren Ordulu esnaf, kalitesiz teknik parçalardan fazla bir şey beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Atabey ”Bu cihazların tamiratı da mümkün değil denecek kadar az diyebiliriz. Tamir edilen bu telefonlar bir hafta içerisinde yine aynı hataları vermeye devam eder" şeklinde konuştu.

Ayrıca kesinlikle çocukların, bebeklerin eline verilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı ve replika cihazların oyuncak olmadığını belirten Atabey röportajını şu şekilde sonlandırdı: "Alınan bu telefonlar, çocukların eline oyuncak bile olmayacak kadar kalitesiz ve zararlı. Bu cihazların içerisindeki bataryaları ve şarj aletleri de kalitesiz olduğu için yangına dahi sebep olabilir."