Dikkat: Dolandırıcılar Apple'ın Yeni Bir Açığını Keşfetti

Apple'ın TestFlight'ı, geliştiricilerin beta uygulamalarını App Store'da herkese yayınlanmadan önce kullanıcılara dağıtmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş bir araç ancak dolandırıcılar, Apple'ın bilgisi dışında kötü amaçlı uygulamaları dağıtmak için bu platformu kullanmaya başladı.

Güvenlik firması Sophos tarafından bildirildiği üzere, “CryptoRom” olarak bilinen organize bir suç örgütü, iOS ve Android kullanıcılarına sahte kripto para birimi uygulamaları dağıtıyor. APK yöntemiyle Android'de Google Play dışındaki uygulamaları yüklemek daha kolay olsa da, iOS kullanıcıları teoride yalnızca App Store'dan uygulama indirebiliyor ve yükleyebiliyor.

Dolandırıcılar Uygulamalarını Kullanıcılara Nasıl Yönlendiriyor?

İşte bu dolandırıcılar, aynı kötü amaçlı uygulamaları iPhone ve iPad kullanıcılarına dağıtmak için resmi bir Apple platformunu (TestFlight) kullanabileceklerini fark ettiler. TestFlight ile geliştiriciler, yayın öncesi yazılımlarını test etmeleri için tasarlandığından App Store inceleme sürecinden geçmeyen beta uygulamalarını yüklemek için 10.000'e kadar test kullanıcısını davet edebiliyorlar.

Sonuç olarak Apple, dolandırıcıların kötü amaçlı bir uygulamayı beta uygulaması olarak dağıttığından haberdar değil ve TestFlight yüklü herhangi bir iOS kullanıcısı bu kötü amaçlı yazılımları indirebilir. Geliştirici, her kullanıcıyı e-postalarıyla davet etmek yerine herkese açık bir indirme bağlantısı oluşturabileceğinden, TestFlight aracılığıyla bir uygulama yükleme işlemi oldukça kolay.

Güvenlik firması Sophos'un kötü amaçlı yazılım analisti Jagadeesh Chandraiah, "Bizimle iletişime geçen kurbanlardan bazıları, bir Japon kripto para birimi değişimi için bir uygulama olan BTCBOX gibi görünen bir şeyi yüklemeleri talimatını aldıklarını bildirdiler. Ayrıca, TestFlight aracılığıyla sahte uygulamaların dağıtımını yapan kripto para madenciliği şirketi BitFury gibi görünen sahte siteler de bulduk. Aynı yaklaşımı kullanan diğer CryptoRom uygulamalarını aramaya devam ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.