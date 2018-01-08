Dikkat! Evinizde Patlayan Ampul Yüzünden Sağlığınızdan Olabilirsiniz

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) floresan ve tasarruflu ampullerin kırılması durumunda uyarılarda bulundu.

Yenimahalle Belediyesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ile birlikte floresanlar ve tasarruflu ampullerin toplanması konusuna dikkat çekti. Tasarruflu ampuller ve floresanlar ile ilgili çok ciddi uyarılarda bulunan yetkililer, olası patlamalarda odanın derhal terk edilmesini aksi takdirde insan sağlığı için tehlike arz edebileceğini dile getirdi.

Tasarruflu ampuller ve floresanların çalışabilmeleri için bir miktar civa buharı içerdiklerini söyleyen yetkililer, "Lambanın kırılması durumunda açığa çıkan cıva buharı gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından çok tehlikelidir" uyarısını yaptı. Söz konusu ampullerin geri dönüştürülmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, floresan lambaların düzgün ayrıştırıldığı takdirde yüzde 100'lük geri dönüşüm sağladığına değinildi.

Kırık Ampuller Tehlike Saçıyor

Floresan veya tasarruflu ampullerin kırılması durumunda çıkan tozu solumanın ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken yetkililer, "Kırıklara asla basmayın ve derhal odayı terk edin. Odayı en az 15-20 dakika havalandırın. Kırıkları ve yerlere saçılan cıva partiküllerini temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmayın. Kırık ampulden çıkan tozu kesinlikle solumayın" dedi.

Yerdeki cam kırıklarının plastik eldiven yardımıyla toplanması gerektiği konusunda uyaran yetkililer, "Plastik eldiven takın ve yerdeki cam kırıklarını fırça ve faraşla toplayın. Topladığınız kırık parçaları bir plastik torba içine alın ve atık floresan lamba kutularına atınız” değerlendirmesinde bulundu.