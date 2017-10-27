Dikkat Siber Ordular Geliyor!

"Jeopolitik amaçlar için siber ordular kurulabilir" bu ifadeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait. İnterneti bir tehdit unsuru haline getiren kişilere ve gruplara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Putin, siber güvenliğin ülkeler için çok önemli hale geldiğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, siber güvenlikle ilgili önemli açıklamalar yapan Putin, "Rusya'da internet güvenliği artırılmalı" derken, interneti kötü amaçlar uğruna kullanan kişi ve gruplarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Putin, hukuka bağlı kişilerin internete erişiminin kısıtlanmasının, önleyici engeller ve filtreler getirilmesinin ise söz konusu dahi olamayacağını da vurguladı.

Bazı ülkelerin jeopolitik amaçlar için siber ordu kurabileceklerini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bazı ülkeler siber ordular kuruyor, enformasyon alanını rakiplerini zayıflatmak, ekonomik ve siyasi çıkarlarını gözetmek ve jeopolitik hedeflerine ulaşmak için kullanıyor" dedi.

Rus lider, savunma, hükümet, altyapı ve finans sistemlerine yönelik dış müdahalelerin ve elektronik belge sızıntılarının ağır olacağını ifade ederken, siber saldırıların artık yerel değil, küresel etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek WannaCry virüsünün 150 ülkeye zarar verdiğini anımsattı.

Bu yılın Haziran aylarında Rusya dahil birçok ülkeyi etkileyen siber saldırılar sonrasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yapmış ve Rusya'nın, bu gibi tehlikeler için uluslararası işbirliği gerektiği yönündeki çağrısının doğruluğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etmişti.

Peskov, hiçbir ülkenin siber tehlikelerle tek başına mücadele edemeyeceğini de söylemişti.