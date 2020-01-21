Dikkat! Türkiye'de Satılan Sebzelerde Tehlikeli Kalıntılar Var

Greenpeace Akdeniz tarafından Türkiye'de satılan sebzeler ile ilgili önemli bir araştırma yayınlandı. Sebzelerin üzerindeki kalıntıları araştıran Greenpeace,Türkiye'de satılan sebzelerin 14’ünde (yüzde 15.6) kullanılması yasak pestisit kalıntısının olduğu ortaya çıkardı.

Türkiye'deki marketleri ve semt pazarlarını gezerek, raflardan 90 adet domates, biber ve salatalık toplayan araştırmacılar, sonrasında bunları çeşitli testlere tabi tuttular. Yapılan araştırmanın sonuçları Soframızdaki Tehlike: Pestisit başlığı altında toplandı.

2019 yılı Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında satın alınan 3 sebzeden 90 örnekte, 620 farklı çeşit pestisit kalıntısı, uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarda analiz edildi. 90 domates, yeşil biber ve salatalık örneklerinin 14’ünde kullanılması yasak pestisit kalıntısının olduğu anlaşıldı.

Sebze yerken dikkat edin

Raporda, “Yapılan kıyaslamada marketlerden alınan örneklerde pestisit kalıntılarının sayısal olarak daha fazla ve aynı zamanda mevzuata uygun çıkmayan örnek sayısının da daha fazla olduğu tespit edildi. Örneklerde tespit edilen 57 farklı çeşit pestisitin yüzde 21’inin (12 adet) hormonal sistem bozucu nitelikte olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Araştırmanın yürütücülerinden Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Proje Sorumlusu Berkan Özyer ise yasaklanan, piyasadan toplanması ve kullanılmaması gereken kimyasal sofraya geldiğini belirterek, “Zehirli kimyasal kullanmadan, ithal girdiye bağımlı olmadan sofralarımızda temiz ve sağlıklı gıda tüketebilmeliyiz. Bunun yolu da ekolojik tarım modelinden geçiyor” dedi.

Pestisit nedir?

Meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi sırasında kullanılan gübrelerde yer alan pestisit kimyasalı, çoğu zaman ürünlerin üzerinde kalarak, son kullanıcıya kadar ulaşabiliyor. Son kullanıcıya ulaşan kalıntılar ise üç çeşide ayrılıyor: Kontak, sistemik, yarı sistemik. Kontak etkili olan yüzeyde kalıyor. Sistemik etkili olan ise bitkinin bünyesine nüfuz ediyor. Yani yapraktan köküne her yerinde kalıntı söz konusu. Yarı sistemik olanlar da hem yüzey hem de bitkinin dokusunda etkili.

Tarımsal üretimde 400 - 500 farklı pestisit türü kullanılıyor ve bunların hepsinden aynı yöntemle kurtulmak mümkün değil; hatta bazılarından çamaşır suyu ile yıkayarak bile kurtulamıyorsunuz.

Yapılan bilimsel araştırmalarda pestisitin en iyi arındırıldığı yöntemler bulunmaya çalışılmış. Çeşitli asidik denemelerden sonra en etkili yöntem ise bentonit kili olarak tespit edilmiş durumda.

Doğal ve sağlıklı yaşam danışmanı Başak Pirtini ise yıkama işleminde bentonit kili kullananlardan. Sirkeli suya bir kahve fincanı bentonit kili eklediğini anlatan Pirtini, bentonitin zararlı kimyasalları uzaklaştırdığını söylüyor.